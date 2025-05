Psg-Inter, Eric Cantona asfalta i francesi: occhio alla maglietta

Eric Cantona dell'esuberanza ha sempre fatto la sua cifra stilistica. E anche questa volta ha scelto di non passare inosservato. L'ex stella del Manchester United, del Marsiglia e della nazionale francese ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con addosso la maglia dell’Inter, proprio a ridosso della finale di Champions League. Sulla divisa, al posto del consueto sponsor, spicca la scritta: "È Marsiglia, BB (Baby, ndr)".

Nel capoluogo della Provenza, tradizionalmente ostile al Paris Saint-Germain, si è scatenata una vera e propria corsa all’acquisto delle maglie nerazzurre. I negozi di articoli sportivi sono stati presi d’assalto e in molti casi gli scaffali sono rimasti completamente vuoti. L’atmosfera si fa tesa in vista della serata: in caso di successo del Psg, non si esclude il rischio di tensioni con tifosi parigini che potrebbero decidere di festeggiare pubblicamente.