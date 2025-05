Gigio Donnarumma all'Inter: bomba di mercato prima della finalissima

Nel giorno più importante della stagione calcistica, quello della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, un’indiscrezione di mercato accende i riflettori su un possibile, clamoroso intreccio di destini: Gianluigi Donnarumma all’Inter. A rilanciare l'indiscrezione - che comunque circola da tempo - sono sia Repubblica sia Corriere della Sera, che riportano l’interesse nerazzurro nei confronti del portiere della Nazionale, oggi titolare tra i pali del Psg.

Secondo la Repubblica, "non è da escludere quella di Donnarumma interista in un futuro nemmeno troppo remoto". Il quotidiano sottolinea come il contratto del classe ’99 con il club parigino sia in scadenza nel 2026, ma al momento senza un rinnovo all’orizzonte. Una situazione che apre scenari inattesi, soprattutto alla luce delle dichiarazioni del suo agente Enzo Raiola: "Priorità al PSG, ma se non arriva il prolungamento non escludiamo nulla", ha affermato di recente, lasciando intendere che l’interesse dell’Inter è tutt’altro che una suggestione.

Anche il Corriere accende i riflettori sul futuro del “muro di Parigi”, come viene oggi soprannominato Donnarumma in Francia. Dietro quella saracinesca che questa sera proverà a blindare la porta del Psg nella sfida contro l’Inter, si cela un’opportunità di mercato che avrebbe il sapore della grande rivincita, se non del compimento di un destino mai realizzato.