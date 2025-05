Psg-Inter, il dato clamoroso sull'arbitro Kovacs: un segno del destino?

Ormai mancano poche ore alla finalissima. E gli occhi sono puntati anche su Istvan Kovacs, arbitro del match, dell'atto finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter. L’arbitro rumeno, 40 anni, è stato scelto dall’Uefa per gestire il match più importante della stagione calcistica europea per club.

Kovacs, fischietto internazionale dal 2010, vanta un curriculum solido e una buona familiarità con le squadre italiane. Considerato una vera eccellenza dell’arbitraggio in Romania, è anche un insegnante di educazione fisica.

Per l’Inter, in particolare, Kovacs rappresenta un volto noto e – finora – fortunato. Nei tre precedenti in cui ha diretto i nerazzurri, la squadra milanese ha sempre vinto con lo stesso risultato: 1-0. Nell’attuale edizione della Champions, è stato l’arbitro della sfida del 6 novembre 2024 contro l’Arsenal, decisa da una rete di Calhanoglu. Qualche mese prima, aveva diretto anche l’andata degli ottavi di finale tra Inter e Atlético Madrid, vinta dai nerazzurri grazie a un gol di Arnautovic. C’è anche un precedente nel 2021, quando ha arbitrato Shakhtar Donetsk-Inter, terminata 0-0.