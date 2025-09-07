F1, Norris sbotta contro Verstappen: "Cosa sta facendo questo idiota?"

Alta tensione in partenza al Gran Premio d’Italia. Il motivo? Lo spegnimento del semaforo. Il poleman Max Verstappen è stato subito affiancato da Lando Norris, partito secondo. L’olandese ha dovuto dunque tagliare la prima chicane per mantenere la testa della corsa. Il pilota inglese si è subito aperto in radio con il team per commentare la manovra del rivale: "Cosa sta facendo questo idiota? Dai... Prima mi mette nell'erba e poi taglia la curva".

Un episodio - riporta il Corriere dello Sport - finito subito sotto investigazione, motivo per cui la Red Bull ha chiesto a Verstappen di restituire la posizione nel giro successivo. Il campione del mondo, infatti, aveva tratto vantaggio sfruttando la via di fuga, il che non è permesso dal regolamento. In ogni caso, dopo aver fatto passare Norris, il pilota è riuscito a superarlo in pista poco dopo, ritornando al comando. Insomma, un piccolo imprevisto.

"La mia Red Bull volava. È stata una grande giornata per noi, un weekend incredibile. Un'esecuzione perfetta di tutta la squadra - ha commentato Verstappen dopo il successo a Monza per poi tornare su quanto accaduto a inizio gara -. Abbiamo avuto un episodio sfortunato all'inizio ma poi è filato tutto liscio".