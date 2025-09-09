Sinner, cosa c'è davvero dietro al lapsus della Sabalenka

La vittoria di Carlos Alcaraz agli US Open, raggiunga nella finale contro Jannik Sinner, gli ha permesso di diventare il nuovo numero uno del tennis mondiale, scalzando proprio il 24enne altoatesino. Questo risultato ha reso speciale la giornata dello spagnolo, ma non ha oscurato un’altra impresa importante al femminile: Aryna Sabalenka, che ha infatti conquistato il titolo battendo Amanda Anisimova in finale. Dopo i festeggiamenti e le celebrazioni, i due vincitori si sono ritrovati per un’intervista congiunta mattutina su Nbc News, che presto è diventata virale per un curioso episodio.

Durante l’intervista, mentre Sabalenka stava rispondendo a una domanda, ha commesso una gaffe chiamando Carlos Alcaraz con il nome di “Jannik”, riferendosi a Sinner. Sebbene si sia fermata subito, l’errore ha fatto scattare le risate nel pubblico e in studio. Alcaraz ha reagito ironicamente mimando il gesto di andare via, mentre Sabalenka, visibilmente imbarazzata, ha provato a scusarsi: “Scusa! Ok? Nessuno lo saprà mai, non preoccuparti”. Il video è diventato subito virale, ma l’atmosfera si è mantenuta leggera e divertita, con entrambi i protagonisti che hanno riso dell’incidente.