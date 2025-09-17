Kirk, la lezione di Fedez alla sinistra: come li fa impazzire

Fedez ha suscitato polemiche con un verso su Instagram che prende di mira Jannik Sinner, definendolo “purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler” e ironizzando sulla sua residenza monegasca: “Grandissimo Sinner, è monegasco e non paga le tasse”. Ospite a La Zanzara con Cruciani e Parenzo, il rapper ha chiarito che il verso non è un attacco personale a Sinner, ma una critica al fanatismo italiano, usando l’ironia per analizzare l’attualità.

Fedez ha ammesso di non conoscere Sinner e di non seguirlo, sottolineando però la sua ricchezza e il vantaggio fiscale di vivere a Montecarlo: “Se potessi, lo farei subito”. Ha poi aggiunto che chi non paga tasse in Italia, come Sinner, residente a Monaco, avrebbe meno diritto di intervenire su questioni italiane, ipotizzando che al tennista altoatesino “non gliene freghi nulla” del Paese. Fedez ha anche affrontato il tema dell’omicidio di Charlie Kirk, criticando la sinistra per il silenzio sull’argomento.