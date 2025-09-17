Chivu conferma Sommer e cerca la svolta

Questa sera alle ore 21 Inter e Atalanta esordiranno in Champions, entrambe in trasferta (sfide trasmesse rispettivamente da Prime e Sky) e ognuna con delle avversità da affrontare. Juric e i suoi uomini arrivano dal convincente 4-1 rifilato al Lecce ma l’ostacolo Psg, campione d’Europa, sarà di tutt’altra portata e l’assenza di Lookman di sicuro non agevolerà la scalata verso l’impresa.

Chivu, invece, ritrova il proprio passato, i nerazzurri saranno di scena ad Amsterdam contro Ajax, club in cui il tecnico rumeno ha militato dal 1999 al 2003. Il momento è delicato (3 punti in 3 gare di A), ripartire è necessario ma la pressione non inciderà sulle scelte di Chivu, che in conferenza riconferma Sommer tra i pali nonostante gli errori di sabato sera: «Umanamente non mi sembra giusto esporlo al lancio dei sassi. Rispetto Martinez e avrà le sue chance, ma oggi non mi sento di cambiare Sommer». Con il portiere svizzero dovrebbero scendere in campo Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic e Dimarco. In attacco Esposito potrebbe affiancare Thuram.