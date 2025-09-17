Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Di tendenza

Chivu conferma Sommer e cerca la svolta

di P.G.mercoledì 17 settembre 2025
Chivu conferma Sommer e cerca la svolta

2' di lettura

Questa sera alle ore 21 Inter e Atalanta esordiranno in Champions, entrambe in trasferta (sfide trasmesse rispettivamente da Prime e Sky) e ognuna con delle avversità da affrontare. Juric e i suoi uomini arrivano dal convincente 4-1 rifilato al Lecce ma l’ostacolo Psg, campione d’Europa, sarà di tutt’altra portata e l’assenza di Lookman di sicuro non agevolerà la scalata verso l’impresa.

Chivu, invece, ritrova il proprio passato, i nerazzurri saranno di scena ad Amsterdam contro Ajax, club in cui il tecnico rumeno ha militato dal 1999 al 2003. Il momento è delicato (3 punti in 3 gare di A), ripartire è necessario ma la pressione non inciderà sulle scelte di Chivu, che in conferenza riconferma Sommer tra i pali nonostante gli errori di sabato sera: «Umanamente non mi sembra giusto esporlo al lancio dei sassi. Rispetto Martinez e avrà le sue chance, ma oggi non mi sento di cambiare Sommer». Con il portiere svizzero dovrebbero scendere in campo Akanji, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Sucic e Dimarco. In attacco Esposito potrebbe affiancare Thuram.

Il nemico più serio dell’Inter si chiama “superficialità”

Il 4-3 incassato dalla Juventus non è un semplice passo falso per l’Inter, ma un eco inquietante che arriva...


Da Parigi ha parlato anche Ivan Juric: «Ci serviva una gara così per prepararci con fiducia al Psg. Siamo pronti, ma servirà coraggio perché solo affrontandoli a viso si può pensare di metterli in difficoltà». Evasa totalmente la questione Lookman: “Siamo sereni, abbiamo già chiarito tutto. Ora pensiamo soltanto alla partita di domani» La formazione titolare dell’Atalanta sarà molto molto simile a quella vista contro il Lecce, fatta eccezione per Djimsiti che dovrebbe giocare titolare al posto di Hien o Scalvini e Maldini, probabilmente in campo al posto di Sulemana.

Juve-Inter, polemica: un contatto sospetto porta al 4-3

Non poteva mancare una polemica in coda a Juventus-Inter 4-3. Il gol nel recupero di Adzic che ha deciso la sfida &egrav...

Nervi tesi Inter, Chivu fulmina Pandev in diretta tv: "Non sono scemo"

Italiane in Champions Super-Thuram, Inter sul velluto con l'Ajax. Atalanta travolta dal Psg

Dopo Juve-Inter Marcus Thuram? "Cosa ha detto al fratello": voci dallo spogliatoio

tagcristian chivuinter

Nervi tesi Inter, Chivu fulmina Pandev in diretta tv: "Non sono scemo"

Italiane in Champions Super-Thuram, Inter sul velluto con l'Ajax. Atalanta travolta dal Psg

Dopo Juve-Inter Marcus Thuram? "Cosa ha detto al fratello": voci dallo spogliatoio

ti potrebbero interessare

450x213

Inter, Chivu fulmina Pandev in diretta tv: "Non sono scemo"

Claudio Brigliadori
1400x933

Super-Thuram, Inter sul velluto con l'Ajax. Atalanta travolta dal Psg

Redazione
554x320

Marcus Thuram? "Cosa ha detto al fratello": voci dallo spogliatoio

Lorenzo Pastuglia
3072x1870

Il nemico più serio dell’Inter si chiama “superficialità”

Claudio Savelli