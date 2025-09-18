Milan, la smentita di Adriano Galliani: "Nessun ritorno"

Adriano Galliani ha smentito all’Agi le voci sul possibile rientro in rossonero dopo la recente presenza a San Siro. «Nessun ritorno, resto soltanto un tifoso del Milan», le sue parole. «Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017 - ha aggiunto - sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan». L’ex amministratore delegato ha poi elogiato Luka Modric, che a 40 anni si è subito rivelato decisivo in rossonero: «È un fuoriclasse, ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex giocatori e ho detto loro che è un professore alla Pirlo, uno di quei calciatori che valgono da soli il prezzo del biglietto». Insomma, salvo clamorosi colpi di scena, Galliani non rientrerà nel quadro societario del Milan, neanche con un ruolo simbolico.