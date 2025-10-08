Milan, Rabiot sbrocca: "Tutto questo è assurdo"

Tra i più critici c’è Adrien Rabiot, che non ha usato mezzi termini: “Milan-Como in Australia? È totalmente assurdo — ha detto in una intervista a Le Figaro — Si parla tanto della salute dei giocatori e poi ci fanno fare un viaggio del genere per una partita di Serie A. È pazzesco. Dobbiamo adattarci, come sempre”, ha dichiarato il francese, sottolineando come dietro la decisione ci siano soprattutto motivi economici e di visibilità.

Una decisione destinata a far discutere. Milan-Como , gara che si giocherà a febbraio, si disputerà non a San Siro ma in Australia, a Perth. La scelta, confermata dalla Lega Calcio, serve a liberare San Siro in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, ma non ha incontrato il favore di molti. Anche la Uefa ha dovuto dare il suo via libera, in via del tutto eccezionale, per permettere che una partita di campionato italiano si disputi a oltre 13 mila chilometri di distanza.

Il centrocampista del Milan ha poi parlato anche delle sue ambizioni personali e di quelle del Milan: “Spero di fare grandi cose, vincere titoli, in un club storico e mitico. Voglio lasciare il segno”. E non sono mancate parole di ammirazione per Luka Modric, nuovo compagno di reparto: “Mi ha soprattutto stupito. A 40 anni si allena con una dedizione e una intensità incredibili. È umile, sempre al 100%. Quando vedo cosa fa con dieci anni più di me, resto senza parole”.

Il centrocampista ha anche toccato anche il tema Rafael Leao, spesso criticato per l’atteggiamento: “Ha grandi potenzialità, ma a 26 anni non sei più giovane — ha detto Rabiot, ma nell’intervista a La Gazzetta dello Sport — Deve chiedersi dove vuole arrivare o se si accontenta così. Allegri saprà tirare fuori il meglio da lui”. Tra polemiche e ambizioni, il Milan si prepara così a una stagione che, già prima di iniziare, ha fatto parlare di sé in tutto il mondo.