Milan, Alexis Saelemaekers ko? Clamoroso: Max Allegri cambia tutto

Una sosta che lascia al Milan più di un problema. Massimiliano Allegri, infatti, per la ripresa del campionato contro la Fiorentina e probabilmente anche contro il Pisa la settimana dopo, dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers. Il centrocampista, rientrato dagli impegni con la nazionale belga per un infortunio, ha svolto esami strumentali che hanno confermato la lesione al flessore della gamba destra. Il centrocampista sarà sicuramente fuori contro la Fiorentina poi si sottoporrà a nuovi controlli per meglio valutare l'evoluzione dell'infortunio. Non una buona notizia per Allegri visto che Saelemaekers è una pedina fondamentale del centrocampo del Milan, sempre impiegato titolare nelle prime sei di campionato.

Il ko di Saelemaekers si aggiunge alle apprensioni legate allo stato di forma di altri giocatori in campo con le rispettive nazionali. Primo fra tutti Rafael Leao che, d'accordo col Portogallo, è tornato oggi a Milanello e nel giorno di riposo ha svolto una seduta personalizzata. Si è preso dei giorni di lavoro per ritrovare la condizione migliore dopo il lungo stop per l'infortunio al polpaccio. Un rientro programmato perché concordato con il Portogallo dopo aver impiegato per una mezz'ora contro l'Irlanda. Dopo la prestazione deludente contro la Juve, Leao deve osare il meglio quando scenderà in campo.