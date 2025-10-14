Milan, Alexis Saelemaekers ko? Clamoroso: Max Allegri cambia tutto

Una sosta che lascia al Milan più di un problema. Massimiliano Allegri, infatti, per la ripresa del campionato contro la Fiorentina e probabilmente anche contro il Pisa la settimana dopo, dovrà fare a meno di Alexis Saelemaekers. Il centrocampista, rientrato dagli impegni con la nazionale belga per un infortunio, ha svolto esami strumentali che hanno confermato la lesione al flessore della gamba destra. Il centrocampista sarà sicuramente fuori contro la Fiorentina poi si sottoporrà a nuovi controlli per meglio valutare l'evoluzione dell'infortunio. Non una buona notizia per Allegri visto che Saelemaekers è una pedina fondamentale del centrocampo del Milan, sempre impiegato titolare nelle prime sei di campionato.
Il ko di Saelemaekers si aggiunge alle apprensioni legate allo stato di forma di altri giocatori in campo con le rispettive nazionali. Primo fra tutti Rafael Leao che, d'accordo col Portogallo, è tornato oggi a Milanello e nel giorno di riposo ha svolto una seduta personalizzata. Si è preso dei giorni di lavoro per ritrovare la condizione migliore dopo il lungo stop per l'infortunio al polpaccio. Un rientro programmato perché concordato con il Portogallo dopo aver impiegato per una mezz'ora contro l'Irlanda. Dopo la prestazione deludente contro la Juve, Leao deve osare il meglio quando scenderà in campo.
I tifosi si erano preoccupati per Pulisic perché non aveva svolto una rifinitura ma poi è sceso in campo con gli Stati Uniti e l'allarme è rientrato. Nella stessa partita Estupinan ha lasciato il campo in anticipo per una lieve distorsione alla caviglia ma è rimasto con la Nazionale potrebbe scendere in campo contro il Messico di Gimenez. Infine Rabiot ha rimediato una botta al polpaccio in allenamento ma la Francia lo ha risparmiato solo per precauzione e contro la Fiorentina dovrebbe esserci. Per preparare la sfida, però, Allegri avrà pochi giorni. Solo da giovedì infatti a Milanello saranno tutti presenti e potranno davvero valutare le condizioni degli acciaccati.
Il sostituto naturale del belga sarebbe Zachary Athekame. Ma il classe 2004 fino a oggi ha disputato solo alcuni spezzoni di gara. E quindi Max Allegri potrebbe optare per una soluzione mai vista in questo inizio di stagione: il cambio modulo. L'ex Juve potrebbe optare per un ritorno al 4-3-3, con De Winter o Tomori come terzino destro bloccato nella linea difensiva a quattro. ma non è da esludere anche l'utilizzo del 4-4-1-1, con l'americano esterno destro di centrocampo e Loftus-Cheek trequartista.