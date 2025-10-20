Holger Rune, infortunio e lacrime: tennis, ora cambia tutto

Holger Rune si è fermato nel momento più drammatico per un atleta: la rottura del tendine d’Achille. Le immagini del suo pianto sul campo di Stoccolma, durante la semifinale dell’Atp 250, hanno fatto il giro del mondo. Gli esami hanno confermato la diagnosi peggiore: almeno sei mesi di stop. La notizia ha scosso il circuito e acceso un fronte comune tra i giocatori, sempre più esasperati dai ritmi imposti dal calendario Atp.
Jack Draper è stato il primo ad alzare la voce. L’inglese, anche lui reduce da un infortunio, ha pubblicato un messaggio durissimo su X: “Spingiamo i nostri corpi oltre i limiti, ma se il calendario non cambia, le nostre carriere saranno troppo brevi”. Draper ha parlato di “ritmi disumani” e di un sistema che non tutela chi è costretto a viaggiare e competere quasi ogni settimana.
A sostenerlo è arrivato Taylor Fritz, che ha aggiunto un dettaglio tecnico importante: “Le condizioni di gioco oggi sono molto più lente — palle, campi, superfici — e tutto questo rende il tennis più pesante per il fisico”.
Un’accusa diretta a un circuito che, nel tentativo di rendere più spettacolari gli scambi, avrebbe finito per moltiplicare la fatica e il rischio di lesioni. Anche Alexander Bublik, mai tenero con l’Atp, ha rilanciato: “Bisogna cambiare il calendario”, ha scritto in una stories, dedicando poi un pensiero all’amico Rune: “Tornerai più forte”.