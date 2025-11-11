Sinner batte Auger Aliassime e fa impazzire Torino: "Qua in Italia.."

Era la giornata che tutti attendevano, forse non è stata in pieno la giornata che tutti si aspettavano. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, due facce dell’Italia del tennis nella Torino azzurra, hanno fatto il loro esordio tra entusiasmo, aspettative e un pizzico di inevitabile contrasto. Prima Lorenzo Musetti, emozionato, generoso ed emozionato sconfitto da Fritz; poi Jannik Sinner, glaciale e impeccabile nello sfruttare l’occasione di un match iniziato in maniera complessa, chiuso in discesa con Felix Auger-Aliassime. Due esordi, due destini diversi, ed un pubblico, quello di Torino, che li ha abbracciati in un lungo e caldo abbraccio. Oltre ogni risultato.

Ad aprire la giornata è stato Lorenzo Musetti, al debutto assoluto alle Finals. L’impatto con Taylor Fritz, però, è stato di quelli duri: 6-3 6-4 in un’ora e quarantadue minuti. L’americano ha dominato con servizio e ordine, piazzando 13 ace e vincendo l’84% dei punti con la prima. Un muro quasi invalicabile per il carrarese, che ha avuto le sue chance in avvio ma non le ha sfruttate. «Taylor ha giocato benissimo, è in grande forma - ha spiegato Lorenzo -. Io ho servito bene, ma in alcuni momenti non ho spinto quanto avrei dovuto. Non ero al massimo fisicamente, le gambe sono un po’ pesanti, ma ho dato tutto quello che avevo. Mi sarebbe piaciuto vincere all’esordio, però questo torneo concede una seconda occasione».