Libero logo
Atreju
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Juventus, presentata un'offerta per l'acquisto: chi si fa avanti, Exor smentisce

di
Libero logo
venerdì 12 dicembre 2025
Juventus, presentata un'offerta per l'acquisto: chi si fa avanti, Exor smentisce

2' di lettura

Tether Investments, interamente controllata da Tether Holdings, avrebbe presentato al consiglio di amministrazione di Exor un'offerta vincolante non concordata per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili sul sito internet della società, il 65,4% del capitale sociale. Lo rende noto la stessa Tether in una mail che arriva da un indirizzo certificato e che trova riscontro anche in un post su X del Ceo della società Paolo Ardoino. Subito, però, è arrivata la smentita di Exor che, attraverso un portavoce, ha negato che ci siano negoziazioni per la vendita della Juventus.

Theter avrebbe già l'11,527% del capitale sociale della Juventus. Mentre l'offerta sarebbe a un prezzo di acquisto interamente in denaro pari a 2,66 euro per azione con un equity value per l'acquisizione del 100% della società pari a circa 1,1 miliardi. Nel comunicato si sottolineava che, se l'operazione fosse andata a buon fine, avrebbero messo a disposizione della società bianconera risorse per circa 1 miliardo "per rafforzare la prima squadra e sostenere lo sviluppo e la crescita della società".

Repubblica, quel "no" di Elkann: come è iniziata la rivolta

La partita per il futuro di Repubblica e La Stampa va ai supplementari. E la strada delle due testate sarà destin...

Nella mail si leggeva anche che l'offerta vincolante sarebbe decaduta automaticamente se Exor non avesse fatto pervenire la propria accettazione scritta entro le 18 del 22 dicembre. "L'offerta vincolante - spiegava ancora Tether - è stata presentata allo scopo di dimostrare la forte convinzione di Tether nella possibilità di concludere un'operazione reciprocamente soddisfacente in uno spirito di collaborazione, che sarebbe nel migliore interesse della società e dei suoi stakeholder. Tether beneficia di un bilancio e di una posizione finanziaria solidi e intende finanziare l'operazione attraverso risorse proprie e, di conseguenza, non è soggetta ad alcuna condizione di finanziamento". 

Juventus, l'indiscrezione sulla sfuriata di Elkann nello spogliatoio: cosa è successo

Alla Continassa è iniziata l’era Luciano Spalletti, ma il clima è tutt’altro che sereno. Il te...
tag
juventus
exor
tether
john elkann

Fonti vicine al dossier Repubblica, i greci che comprano da Elkann? Rumors: cosa vogliono fare davvero

Il comizio di Firenze Landini e lo sciopero, panico per Repubblica e fango su Meloni: "Dove sono i patrioti?"

Come sono ridotti Repubblica, sinistra in ginocchio da Meloni per salvare il loro giornale

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, la clamorosa profezia dell'Intelligenza artificiale

Jannik Sinner, la clamorosa profezia dell'Intelligenza artificiale

lorenzo pastuglia
Cerundolo sconvolto da Jannik Sinner: "Non sapevo cosa fare"

Cerundolo sconvolto da Jannik Sinner: "Non sapevo cosa fare"

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz lo snobba: "Quanto è forte Joao Fonseca"

Jannik Sinner, Carlos Alcaraz lo snobba: "Quanto è forte Joao Fonseca"

Lorenzo Pastuglia
Jannik Sinner, a cosa lo costringe Vagnozzi: il video che "preoccupa"

Jannik Sinner, a cosa lo costringe Vagnozzi: il video che "preoccupa"

Lorenzo Pastuglia