Sinner, l'ex tennista Bartoli: "Si è sforzato, ero in stato di choc"

In queste ore di Sinner non si parla solo per i risultati, ma anche per un episodio che racconta molto del suo carattere. Marion Bartoli , vincitrice di Wimbledon 2013 e oggi commentatrice televisiva, ha raccontato di essere rimasta “in stato di choc” per il comportamento dell’azzurro dopo la finale del Roland Garros persa contro Alcaraz lo scorso 8 giugno. Una sconfitta durissima, arrivata dopo una maratona di cinque ore e mezza e tre match point consecutivi non sfruttati.

La Bartoli, che a Parigi curava le interviste post partita in campo, ha spiegato di aver avuto un incontro del tutto inatteso con Sinner subito dopo la finale. “Si è sforzato di alzarsi, è venuto verso di me e io ho pensato: ‘Ma sta venendo davvero verso di me?’, dopo sei ore di gioco”, ha raccontato. Nonostante la delusione, Jannik le si è avvicinato per ringraziarla del lavoro svolto durante il torneo: “È stato davvero bello con le tue interviste in questi 15 giorni. Non vedo l’ora di vederti a Wimbledon”.

Un gesto che ha colpito profondamente la ex campionessa francese, che ha ammesso come lei, al suo posto, non sarebbe riuscita a controllare le emozioni. “Io avrei distrutto tutto ciò che era possibile distruggere nello spogliatoio”, ha concluso. Mentre il 2026 tennistico è ormai alle porte, questo episodio conferma come Sinner continui a distinguersi non solo per il talento, ma anche per il rispetto e l’umanità con cui affronta vittorie e sconfitte.