Juve, la stoccata di Spalletti a David: "Vongole e parmigiano"

Finalmente Jonathan David. Il canadese si è fatto perdonare il rigore sbagliato contro il Lecce e ha trascinato la Juventus con un gol e un assist nella vittoria per 3 a 0 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Luciano Spalletti gli ha dato fiducia e l'ex Lille lo ha ripagato con una prestazione convincente, prendendosi anche l'abbraccio di tutta la squadra compreso il tecnico bianconero. Bene anche Fabio Miretti, autore di una rete di pregevole fattura.

"Gli abbiamo fatto da scudo, mi sarei meravigliato del contrario. Ma dobbiamo ancora migliorare - ha spiegato Spalletti dopo la partita -. C’è stata una precisa presa di posizione da parte di tutti. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo dopo tutto quello che è successo e gli abbiamo fatto da scudo".