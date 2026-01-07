Juve, la stoccata di Spalletti a David: "Vongole e parmigiano"

Finalmente Jonathan David. Il canadese si è fatto perdonare il rigore sbagliato contro il Lecce e ha trascinato la Juventus con un gol e un assist nella vittoria per 3 a 0 contro il Sassuolo di Fabio Grosso. Luciano Spalletti gli ha dato fiducia e l'ex Lille lo ha ripagato con una prestazione convincente, prendendosi anche l'abbraccio di tutta la squadra compreso il tecnico bianconero. Bene anche Fabio Miretti, autore di una rete di pregevole fattura.
"Gli abbiamo fatto da scudo, mi sarei meravigliato del contrario. Ma dobbiamo ancora migliorare - ha spiegato Spalletti dopo la partita -. C’è stata una precisa presa di posizione da parte di tutti. Quando ti arrivano tutte quelle offese lì mi sarei sorpreso se la squadra non avesse fatto scudo dopo tutto quello che è successo e gli abbiamo fatto da scudo".
Poi Spalletti ha lanciato anche una frecciatina a David. Nelle ultime settimane era rimbalzata la voce che dava i giocatori della Juventus in combutta contro il canadese. Secondo il giornalista Demichelis, David non sarebbe mai stato invitato alle cene della squadra. L'allenatore bianconero aveva liquidato la faccenda con una battuta, sostenendo che il motivo fosse riferito a una precisa abitudine culinaria dell'ex Lille: il parmigiano sulla pasta con le vongole. E dopo il Sassuolo ha tirato fuori quella spiegazione: "Lui ha risposto facendo una grande prestazione ed era il momento di fargli sentire tutti gli amici che ha dentro lo spogliatoio: quando sei dentro è diverso che vedere da fuori. E stasera si festeggia con vongole e parmigiano…".