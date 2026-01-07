Sinner sfida Alcaraz a Seul? "Un problema per il tennis"

Manca sempre meno al grande appuntamento di Seul. I due tennisti più forti del pianeta - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - si affronteranno in un match di esibizione previsto per il 10 gennaio in Corea del Sud. E gli asiatici sono impazziti, dedicando ai due campioni un'accoglienza in stile Beatles come se si trattasse di John Lennon e Paul McCartney. Ma non tutti sono così entusiasti della grande popolarità dei numeri 1 e 2 al mondo.

“Ovviamente tutti noi vogliamo rivedere una finale come quella del Roland Garros ma non succederà tutte le volte - ha spiegato Pat Cash in un'intervista rilasciata a Tennis365 -. Ormai è una corsa a due e se uno dei due ha una giornata storta e viene eliminato da un torneo, gli organizzatori avranno le loro preoccupazione. Credo che il fatto che la competizione si limiti a loro due non sia una cosa necessariamente salutare per il mondo del tennis. Anzi - ha concluso - può essere un problema”.