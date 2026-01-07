Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Sinner sfida Alcaraz a Seul? "Un problema per il tennis"

di
Libero logo
mercoledì 7 gennaio 2026
Sinner sfida Alcaraz a Seul? "Un problema per il tennis"

1' di lettura

Manca sempre meno al grande appuntamento di Seul. I due tennisti più forti del pianeta - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - si affronteranno in un match di esibizione previsto per il 10 gennaio in Corea del Sud. E gli asiatici sono impazziti, dedicando ai due campioni un'accoglienza in stile Beatles come se si trattasse di John Lennon e Paul McCartney. Ma non tutti sono così entusiasti della grande popolarità dei numeri 1 e 2 al mondo. 

“Ovviamente tutti noi vogliamo rivedere una finale come quella del Roland Garros ma non succederà tutte le volte - ha spiegato Pat Cash in un'intervista rilasciata a Tennis365 -. Ormai è una corsa a due e se uno dei due ha una giornata storta e viene eliminato da un torneo, gli organizzatori avranno le loro preoccupazione. Credo che il fatto che la competizione si limiti a loro due non sia una cosa necessariamente salutare per il mondo del tennis. Anzi - ha concluso - può essere un problema”.

Jannik Sinner, la rivelazione di Binaghi: "Stava per finire in ospedale"

"Il tennis è uno sport individuale frenetico che ti sbatte ogni settimana da una parte all’altra del m...

Altri invece si sono lasciati andare a una semplice battuta sul montepremi di Seul. Nel corso del podcast “Nothing Major”, Sam Querrey, Steve Johnnson, John Isner e Jack Sock hanno provato a fare i conti e le loro previsioni parlano di un guadagno da “2,5 milioni di dollari a testa”. Johson ha lanciato anche una frecciata allo spagnolo: “Incasseranno abbastanza da pagare lo stipendio di Juan Carlos Ferrero per un anno”.

Sinner, volano stracci tra Djokovic e il sindacato anti-Jannik

Nole Djokovic fa parlare di sé in questo inizio del 2026 che non lo vede più come uno degli imperatori del...
tag
jannik sinner
carlos alcaraz

Al lumicino Nick Kyrgios è disperato: "Perché gioco a tennis"

Caso delicato Sinner, volano stracci tra Djokovic e il sindacato anti-Jannik

Retroscena Jannik Sinner, la rivelazione di Binaghi: "Stava per finire in ospedale"

ti potrebbero interessare

Juve, la stoccata di Spalletti a David: "Vongole e parmigiano"

Juve, la stoccata di Spalletti a David: "Vongole e parmigiano"

Redazione
Maignan e Milan, cambia tutto: cosa filtra da via Aldo Rossi

Maignan e Milan, cambia tutto: cosa filtra da via Aldo Rossi

Nick Kyrgios è disperato: "Perché gioco a tennis"

Nick Kyrgios è disperato: "Perché gioco a tennis"

Roberto Tortora
Serie A, la Juve torna al quarto posto: tris al Sassuolo

Serie A, la Juve torna al quarto posto: tris al Sassuolo

Redazione