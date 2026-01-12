Inter-Napoli, Adriano Panatta liquida Antonio Conte: "Basta un tablet!"

Sull’episodio è intervenuto in tv Adriano Panatta , ospite della trasmissione ‘La Nuova Ds’ su Rai 2. “Ah, non una giornata ogni ‘vergognatevi’?” ha scherzato l’ex tennista, commentando con ironia la possibile sanzione. Tornato serio, Panatta ha sottolineato l’importanza di un supporto tecnico in panchina: “Possibile che non ci sia qualcuno di sua fiducia con un tablet — commenta — che gli dice ‘ guarda, l’ho visto ed è rigore …’? Magari evitava tutto questo, ci vuole anche un po’ di buon senso ”.

Dopo il rocambolesco 2-2 tra Inter e Napoli a San Siro, a tenere banco non sono stati solo i gol e le rimonte dei Campioni d’Italia, ma anche la reazione di Antonio Conte , espulso al 73’ per le proteste legate al rigore concesso ai nerazzurri. Il tecnico azzurro, visibilmente infuriato, ha urlato più volte “Vergognatevi” al quarto uomo prima di lasciare il campo, gesto che potrebbe costargli almeno due giornate di squalifica .

Panatta ha citato anche le parole di Cristian Stellini, vice di Conte intervenuto ai microfoni al posto del tecnico: “Io trovo che sia un segno di maturità dire ‘ho sbagliato, mi dispiace’ — ha aggiunto — La trovo una cosa naturale, ma sembra che nel calcio sia complicata. Dopo aver rivisto le immagini, ammettere che il rigore c’era e che la reazione era esagerata sarebbe stata una bella figura”.

Nonostante la tensione, l’ex tennista ha elogiato la squadra e il loro allenatore: “La cosa che mi ha impressionato è stata la forza del Napoli nel reagire ogni volta che è andato in svantaggio — ha concluso — In pochi dopo l’espulsione di Conte pensavano che la squadra avrebbe potuto recuperare. Questo significa che ormai il Napoli è pregno di ciò che il tecnico gli ha trasmesso. Anche senza Conte in campo hanno conquistato un pareggio straordinario. Io da profano non pensavo che ci sarebbero riusciti”.