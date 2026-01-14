Libero logo
Iran
Hub Energia
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina

Maria Sakkari stronca Alcaraz: clamoroso al One Point Slam

mercoledì 14 gennaio 2026
Maria Sakkari stronca Alcaraz: clamoroso al One Point Slam

2' di lettura

Forse, almeno per qualche secondo, la sfida tra Carlos Alcaraz e la greca Maria Sakkari, attualmente numero 52 della classifica mondiale femminile, è stata una dei pochi "scambi veri" del One Point Slam, ricco torneo di esibizione organizzato a Melbourne come antipasto degli Australian Open, primo slam del 2026. 

Lo scopo è semplice: mettere a segno un solo punto. La particolarità è che il tabellone, studiato a puntino dagli organizzatori, vede confrontarsi professionisti e veri e proprio fenomeni, come lo spagnolo numero 1 e il suo arci-rivale, il mumero 2 del ranking Atp Jannik Sinner, e dilettanti allo sbaraglio. Signori nessuno con un sogno nel cuore e nel polso: aggiudicarsi il milione di dollari australiano, circa 500mila euro, e una fettina di storia. 

Alcaraz e Sinner sarebbero stati i favoriti d'obbligo, ma tutti sapevano che per loro sarebbe stata una semplice comparsata davanti alle telecamere. Alcaraz, contro la collega, ha fatto un paio di scambi se non veri perlomeno verosimili, anche se a scartamento ridotto, per poi crollare con una palla corta giocata malissimo e per questo assai sospetta. Sinner ha fatto pure peggio: entrato in campo ridendo, ha poi servito una battuta al rallentatore finita in rete, per la gioia del suo rivale, il 29enne carneade australiano Jordan Smith.

Per la cronaca, alla fine il milione di euro se l'è portato a casa proprio lo sconosciuto dilettante Smith, che ha battuto in finale la taiwanese Garland, anche lei sorridente e assai poco concentrata. E Sinner e Alcaraz? Hanno seguito da dietro lo scambio l'ultimo e molto breve scambio e hanno poi festeggiato come dei matti, fingendo stupore. Se non vinceranno gli Australian Open, potranno comunque ambire al premio Oscar come migliori attori non protagonisti.

tag
one point slam
carlos alcaraz
jannik sinner
maria sakkari

Lesa maestà Jannik Sinner insultato da Nilufar Addati: "È brutto. Piace solo perché..."

Toc-toc Jasmine Paolini e Sinner? Il gesto con cui umiliano Kyrgios

La pagliacciata One Point Slam, la farsa da 1 milione di dollari: il punto decisivo di Jordan Smith

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner insultato da Nilufar Addati: "È brutto. Piace solo perché..."

Jannik Sinner insultato da Nilufar Addati: "È brutto. Piace solo perché..."

Redazione
Juventus, Vlahovic umiliato dal grande ex: "Senza di lui..."

Juventus, Vlahovic umiliato dal grande ex: "Senza di lui..."

Lorenzo Pastuglia
Nick Kyrgios, eliminato e perde 1 milione? Raptus in campo

Nick Kyrgios, eliminato e perde 1 milione? Raptus in campo

Redazione
Jasmine Paolini e Sinner? Il gesto con cui umiliano Kyrgios

Jasmine Paolini e Sinner? Il gesto con cui umiliano Kyrgios

Redazione