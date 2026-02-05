Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, la portabandiera dell'Albania? Clamoroso: è italiana

di
Libero logo
giovedì 5 febbraio 2026
Milano-Cortina, la portabandiera dell'Albania? Clamoroso: è italiana

2' di lettura

Laura Colturi ha scelto l'Albania e sarà la portabandiera per Tirana nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La 19enne piemontese ha optato per questa decisione nel passaggio tra i senior: è la figlia di Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica di superG a Salt Lake City 2002. La giovane atleta ha già conquistato 4 podi in slalom in questa stagione (due secondi e due terzi posti) ed è stata sesta in gigante a Kranjska Gora.

L’Italia, dal canto suo, non vuole limitarsi a fare gli onori di casa: l’obiettivo è entrare nella storia. Nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, la spedizione azzurra si presenta con quella che gli esperti definiscono la formazione più competitiva e completa di sempre, capace di andare a podio in ben 13 discipline diverse durante l’ultima stagione.Il bersaglio grosso è quota 21 medaglie. Superare il leggendario bottino di Lillehammer ’94, dove gli azzurri conquistarono 20 podi, non è più un’utopia: l’impresa è quotata a 2,75 su Snai. Ma non finisce qui. Anche il record di otto medaglie d’oro, sembra essere decisamente nel mirino: la possibilità che l’Inno di Mameli risuoni almeno otto volte è fissata a 1,85 su Sisal.

Milano-Cortina, epidemia di norovirus: chi sono i primi contagiati

Epidemia di un virus nella nazionale finlandese femminile di hockey su ghiaccio alla vigilia dell'esordio alle Olimp...

Non è solo una questione di sci alpino, dove Sofia Goggia è la favorita numero uno per la discesa libera di domenica (quota 2,35). Anche sabato nella gara regina della velocità maschile, la coppia composta dal giovane Franzoni (9,00) e dall’esperto Paris (11,00) promette battaglia per un posto sul podio.Le prime gioie per il medagliere potrebbero arrivare subito da biathlon e slittino. Nella staffetta mista del primo, l'Italia divide il favore del pronostico con la Francia (entrambe a quota 3,00). Nello slittino, riflettori accesi sul veterano Dominik Fischnaller: il bronzo di Pechino cerca il gradino più alto del podio ed è dato vincente a 3,25, insidiando da vicino Jonas Muller, in pole a 2,50.

Jannik Sinner e Milano-Cortina, l'ultima rovinosa polemica

La febbre da Olimpiadi inizia a contagiare finalmente anche Milano, che con Cortina ospita i Giochi invernali. E alla vi...
tag
milano cortina 2026

Capo dello Stato Milano-Cortina, Mattarella: "Renderete onore al nostro al Tricolore"

Ecco gli americani Olimpiadi 2026, la delegazione Usa con Vance arriva al Gallia blindato dalla sicurezza

Colpo di scena Sinner, dove lo beccano alla vigilia di Milano Cortina

ti potrebbero interessare

Sinner, dove lo beccano alla vigilia di Milano Cortina

Sinner, dove lo beccano alla vigilia di Milano Cortina

Milan, Allegri sbrana Estupinan: colpo di tacco, volano insulti a microfono aperto

Milan, Allegri sbrana Estupinan: colpo di tacco, volano insulti a microfono aperto

Milano-Cortina, come rosica Macron: il video di Christina Carreira lo affonda

Milano-Cortina, come rosica Macron: il video di Christina Carreira lo affonda

Jannik Sinner contro Djokovic, "non ci riesce": la mazzata di Laura Golarsa

Jannik Sinner contro Djokovic, "non ci riesce": la mazzata di Laura Golarsa

Lorenzo Pastuglia