Milano-Cortina, la portabandiera dell'Albania? Clamoroso: è italiana

Laura Colturi ha scelto l'Albania e sarà la portabandiera per Tirana nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La 19enne piemontese ha optato per questa decisione nel passaggio tra i senior: è la figlia di Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica di superG a Salt Lake City 2002. La giovane atleta ha già conquistato 4 podi in slalom in questa stagione (due secondi e due terzi posti) ed è stata sesta in gigante a Kranjska Gora.

L’Italia, dal canto suo, non vuole limitarsi a fare gli onori di casa: l’obiettivo è entrare nella storia. Nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, la spedizione azzurra si presenta con quella che gli esperti definiscono la formazione più competitiva e completa di sempre, capace di andare a podio in ben 13 discipline diverse durante l’ultima stagione.Il bersaglio grosso è quota 21 medaglie. Superare il leggendario bottino di Lillehammer ’94, dove gli azzurri conquistarono 20 podi, non è più un’utopia: l’impresa è quotata a 2,75 su Snai. Ma non finisce qui. Anche il record di otto medaglie d’oro, sembra essere decisamente nel mirino: la possibilità che l’Inno di Mameli risuoni almeno otto volte è fissata a 1,85 su Sisal.