Milano-Cortina, la portabandiera dell'Albania? Clamoroso: è italiana

Laura Colturi ha scelto l'Albania e sarà la portabandiera per Tirana nella cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La 19enne piemontese ha optato per questa decisione nel passaggio tra i senior: è la figlia di Daniela Ceccarelli, campionessa olimpica di superG a Salt Lake City 2002. La giovane atleta ha già conquistato 4 podi in slalom in questa stagione (due secondi e due terzi posti) ed è stata sesta in gigante a Kranjska Gora.
L’Italia, dal canto suo, non vuole limitarsi a fare gli onori di casa: l’obiettivo è entrare nella storia. Nei Giochi Olimpici di Milano-Cortina, la spedizione azzurra si presenta con quella che gli esperti definiscono la formazione più competitiva e completa di sempre, capace di andare a podio in ben 13 discipline diverse durante l’ultima stagione.Il bersaglio grosso è quota 21 medaglie. Superare il leggendario bottino di Lillehammer ’94, dove gli azzurri conquistarono 20 podi, non è più un’utopia: l’impresa è quotata a 2,75 su Snai. Ma non finisce qui. Anche il record di otto medaglie d’oro, sembra essere decisamente nel mirino: la possibilità che l’Inno di Mameli risuoni almeno otto volte è fissata a 1,85 su Sisal.
Non è solo una questione di sci alpino, dove Sofia Goggia è la favorita numero uno per la discesa libera di domenica (quota 2,35). Anche sabato nella gara regina della velocità maschile, la coppia composta dal giovane Franzoni (9,00) e dall’esperto Paris (11,00) promette battaglia per un posto sul podio.Le prime gioie per il medagliere potrebbero arrivare subito da biathlon e slittino. Nella staffetta mista del primo, l'Italia divide il favore del pronostico con la Francia (entrambe a quota 3,00). Nello slittino, riflettori accesi sul veterano Dominik Fischnaller: il bronzo di Pechino cerca il gradino più alto del podio ed è dato vincente a 3,25, insidiando da vicino Jonas Muller, in pole a 2,50.