Milano-Cortina, il dramma di Daniel Grass: "In bagno a vomitare"

Ai microfoni della Rai ha spiegato le ragioni del suo stato: "È stata molto dura gareggiare oggi soprattutto perché non stavo molto bene. Ieri ho avuto un'intossicazione alimentare e sono stato male tutta la giornata, infatti quando sono entrato in pista facevo un salto ed ero morto subito. È stato veramente difficile gareggiare oggi, non ero neanche sicuro di partecipare ma sono comunque molto felice per come ho combattuto fino alla fine". Gli errori e le difficoltà fisiche si sono manifestati soprattutto nella seconda metà del programma, quando il corpo ha ceduto sotto lo sforzo.Dopo la gara, gli effetti persistenti lo hanno costretto a correre immediatamente in bagno a vomitare: "Dopo la gara sono andato immediatamente in bagno a vomitare, è difficilissimo gareggiare così".