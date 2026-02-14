Milano-Cortina, il dramma di Daniel Grass: "In bagno a vomitare"

Daniel Grassl ha vissuto una gara drammatica nel programma lungo del pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali casalinghe di Assago, chiudendo al nono posto nonostante partisse dal quarto della short program e nutrisse concrete speranze di medaglia. L’italiano, debilitato da una grave intossicazione alimentare, ha rischiato addirittura di non poter scendere in pista.
Alla fine della sua performance, visibilmente stremato, è rimasto accasciato a terra per qualche secondo, ha salutato il pubblico in lacrime e si è lasciato andare alla delusione quando è stato annunciato il punteggio di 170.25, ben al di sotto delle sue aspettative.
Ai microfoni della Rai ha spiegato le ragioni del suo stato: "È stata molto dura gareggiare oggi soprattutto perché non stavo molto bene. Ieri ho avuto un'intossicazione alimentare e sono stato male tutta la giornata, infatti quando sono entrato in pista facevo un salto ed ero morto subito. È stato veramente difficile gareggiare oggi, non ero neanche sicuro di partecipare ma sono comunque molto felice per come ho combattuto fino alla fine". Gli errori e le difficoltà fisiche si sono manifestati soprattutto nella seconda metà del programma, quando il corpo ha ceduto sotto lo sforzo.Dopo la gara, gli effetti persistenti lo hanno costretto a correre immediatamente in bagno a vomitare: "Dopo la gara sono andato immediatamente in bagno a vomitare, è difficilissimo gareggiare così".