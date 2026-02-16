Milano-Cortina, Flora Tabanelli super: bronzo nel freestyle big air

Flora Tabanelli conquista la medaglia di bronzo ai Giochi di Milano Cortina nel freestyle big air. La diciottenne 'azzurra, reduce da un infortunio al ginocchio nel novembre scorso in allenamento a Stubai, ha gareggiato con un crociato rotto ma ha scelto di fatto di adottare una terapia conservativa per non operarsi in modo da essere presente ai Giochi. L'oro è andato alla canadese Megan Oldham, l'argento alla cinese Ailang Eileen Gu. Si tratta della prima medaglia azzurra nel freestyle alle Olimpiadi, la 23/ma di questa spedizione italiana ai Giochi.