Jutta Leerdam, reggiseno in bella vista: cosa è successo a Milano-Cortina

Non si fa che parlare di lei a Milano-Cortina. Jutta Leerdam è ancora protagonista del dibattito che va oltre lo sport. Dopo l'oro nei 1000m e l'argento nei 500m, la 27enne pattinatrice olandese fa notizia per un accordo milionario con un noto marchio di abbigliamento sportivo. La sua immagine trionfante al traguardo, con zip abbassata e reggiseno del brand in bella vista, è stata infatti rilanciata dallo stesso colosso mondiale, suo sponsor da anni, su un profilo Instagram da oltre 300 milioni di followers. Un'operazione di marketing che può valere oltre un milione di dollari per l'olandese e che a qualcuno però non va giù.

L'ex calciatore Johan Derksen si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Vive già come una milionaria, non come un'atleta che partecipa alle Olimpiadi. Fossi il suo allenatore, non tollererei questo modo di fare orribile. L'Olanda sta iniziando a stancarsi del suo comportamento".