Milano-Cortina, Italia da urlo nel pattinaggio velocità: un altro oro, Usa umiliati

Arriva dal pattinaggio di velocità e dall'inseguimento a squadre, la 24a medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti erano già certi di averla conquistata con quella vittoria sull'Olanda nelle semifinali e, ora, ne conoscono anche il colore. Si tratta di uno strepitoso oro, che bissa quello ottenuto nel 2006 da Enrico Fabris, Ippolito Sanfratello, Matteo Anesi e Stefano Donagrandi. Gli azzurri lo ottengono in rimonta, dopo essersi ritrovati anche a inseguire gli Stati Uniti di sei decimi: esattamente com'era successo nel quarto di finale tra le due nazionali, però, Ghiotto e compagni si impongono sui rivali nella seconda metà di gara. Oro Italia col tempo di 3.39.20, argento agli Stati Uniti (3.43.71) e bronzo alla Cina, che ha sconfitto l'Olanda nella finale B. Salgono dunque a nove gli ori dell'Italia, in questi Giochi.