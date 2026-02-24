Federica Brignone, la scelta che sconvolge l'Italia: il prossimo weekend….

Quando il piatto è stato ricco, la fame sembra non placarsi mai. E così è dopo i giochi olimpici di Milano-Cortina, un autentico successo non solo organizzativo, ma soprattutto sportivo. Con l’Italia capace di infilarsi al collo 30 medaglie, record di sempre per un’olimpiade invernale azzurra. Gli atleti degli sport invernali, però, hanno poco tempo per smaltire la sbornia da cinque cerchi, perché c’è una Coppa del Mondo impellente che non aspetta. E i campioni azzurri, motivati proprio dai giochi di casa, vogliono tornare a stupire.

C’è chi si consentirà un’altra settimana glamour: Francesca Lollobrigida, Arianna Fontana e Lisa Vittozzi si preparano, infatti, a salire sul palco del Festival di Sanremo, per prendersi l’applauso di tutto il Paese dopo le imprese compoute. Chi, invece, riattacca il pettorale: Simone Deromedis e Federico Tomasoni, reduci dalla doppietta nello ski cross di Livigno, sono già a Kopaonik per le qualificazioni. Deromedis è secondo nella generale e insegue il canadese Howden: sono sette le prove per ribaltare tutto. Poi tocca a lei, la regina delle nevi Federica Brignone. Dopo il controllo positivo al J Medical ha deciso: sarà in Coppa fino a fine stagione. Non per la classifica, ma per tornare al top dopo l’infortunio.

Obiettivo: riprendersi la Sfera di Cristallo e puntare al Mondiale di Crans-Montana 2027. Intanto tappa a Soldeu. L’infortunio grave di Lindsey Vonn (ha rischiato l’amputazione dell’arto, salvata dal chirurgo statunitense William Raasch, come da lei stessa raccontato in un video sui social: “Ha aperto la gamba e l’ha lasciata respirare. E mi ha salvata”) riapre i giochi in discesa. Fari su Roland Fischnaller, invece, nello snowboard parallelo a Krynica. E poi slittino a St. Moritz, fondo a Falun. Chiusura tricolore a Saint-Barthélemy, casa di Federico Pellegrino. Il 5 marzo, nel tempio di Heerenveen, Mondiale allround. Infine Montréal per l’ultimo atto. Se il braciere olimpico si è spento, l’Italia dello sci ha ancora voglia di bruciare.

