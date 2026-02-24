Federica Brignone, a rischio la Coppa del Mondo? Una bomba nel regolamento

Federica Brignone non intende tirare i remi in barca. Dopo il successo a Milano-Cortina 2026, la sciatrice riparte dalla Coppa del Mondo. A dieci mesi di distanza dal terribile infortunio dei Campionati Italiani in Val di Fassa che l'aveva costretta a un lungo stop, Brignone risulta tra le convocate dell’Italia per la prossima tappa del Circo Bianco a Soldeu. Tutto fa dunque pensare che l'obiettivo potrebbe diventare quello di qualificarsi alle Finali di Lillehammer.
Eppure - si legge su OA Sport - per partecipare all’ultimo atto della Coppa del Mondo, è necessario rientrare tra le migliori 25 nelle varie graduatorie di specialità. Al momento la 35enne valdostana non sarebbe qualificata in nessuna specialità, ma c’è ancora la possibilità di risalire le classifiche e staccare il pass per le Finali del circuito maggiore in programma a Lillehammer dal 19 al 25 marzo.
Federica Brignone, il ritiro? L'ultima clamorosa indiscrezioneNell’ultimo giorno dei Giochi, mentre Milano-Cortina si avvicina alla cerimonia di chiusura che si terrà a ...
Brignone infatti occupa attualmente il 32° posto nella Coppa di gigante con 40 punti, a -29 dalla 25ma posizione occupata in questo momento dalla svizzera Sue Piller, ma con una sola gara a disposizione. Situazione nettamente migliore nella velocità, in cui il calendario propone ancora tre superG e tre discese prima di Lillehammer. Insomma, Brignone può farcela, come ha dimostrato alle Olimpiadi invernali.