Gennaro Gattuso, clamoroso: ecco perché ha scelto di giocare a Bergamo

San Siro è uno stadio pericoloso. La Scala del calcio non è adatta a tutti, soprattutto se ti stai giocando la vita sportiva. Lo deve aver pensato Gennaro Gattuso quando è arrivato il momento di scegliere la location dove disputare la prima - si spera - grande partita della Nazionale italiana ai playoff per accedere ai prossimi Mondiali di calcio. L'Italia affronterà l'Irlanda del Nord. E, se dovesse avere la meglio, incontrerà una tra Bosnia e Galles, ma in trasferta. E lì potrebbe essere un vero e proprio inferno sportivo. Ma è ancora presto per fasciarsi la testa.

Intanto la testa deve restare all'Irlanda del Nord. Gennaro Gattuso ha scelto lo stadio di Bergamo, quello dell'Atalanta, per un motivo preciso. "Lo stadio l'ho scelto io. E la Figc mi ha appoggiato - ha spiegato l'ex allenatore del Milan -. San Siro ad esempio è diviso, ci sono tifosi dell'Inter e del Milan, sbagli un passaggio e puoi sentire dei fischi. Bergamo mi ha accolto bene alla mia prima lì, volevo uno stadio-catino". E ancora: "Ero lì per la mia prima partita da CT e hanno creato un grande clima anche quando all'intervallo eravamo sullo 0-0. Speriamo di non aver toppato".