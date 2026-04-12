Milan-Udinese, sceneggiata di Lele Adani: umilia Allegri (senza nominarlo)

A pochi minuti dal triplice fischio, l’ex difensore ha affidato ai social una riflessione il cui significato era chiarissimo. Una storia Instagram zeppa di allusioni e messaggi indiretti, ma ovviamente legata a quanto appena accaduto sul campo , dove l’Udinese ha imposto un dominio netto e senza repliche. Insomma, il consueto "stile"-Adani.

Il tempismo del video non lascia spazio a dubbio alcuno, così come le parole iniziali: "Oggi non si può far finta di niente, non ci posso passare sopra. Mi sembra giusto intervenire, l'analisi deve essere sempre giusta, corretta, obiettiva però in questo caso anche spietata e crudele perché raramente ho visto una parte così dominare l'altra a livello sportivo e quindi credo che sia opportuno essere centrati nel dettaglio ma corretti perché credo che a tutto ci sia un limite".

Poi, però, ecco cheAdani cambia registro e si rifugia nel tennis, citando un match giocato a Linz: "Oggi nel 500 Linz in Austria, terra rossa indoor, Anastasia Potapova ha dominato Donnavekic. Dominato eh, col servizio, andando a rete, disegnando il campo, è stato proprio un dominio". Una mezza buffonata, insomma, quando il fatto che Adani parli di Milan non è chiaro, ma chiarissimo.