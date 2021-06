Dritto e Rovescio, parla il fidanzato di Saman: "Mi aveva detto: 'attenzione, ho un padre di mer***a'"

18 giugno 2021 a

In esclusiva a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio su Rete 4, ha parlato il fidanzato di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana scomparsa ormai da settimane da Novellara, in Reggio Emilia, dove viveva con la famiglia. L'ipotesi degli inquirenti è che i familiari l'abbiano uccisa per via della sua opposizione a un matrimonio combinato e del suo progressivo allontanamento dai precetti della loro religione, l'Islam.

"Mi aveva detto: 'fai attenzione, ho un padre di mer**", ha rivelato il ragazzo all'inviata della trasmissione. La giornalista ha spiegato di essere rimasta con lui per più di un'ora, ma le parole che il giovane è riuscito a pronunciare sono state pochissime. I due, che si conoscevano da circa un anno, si sono sentiti per l'ultima volta il 30 aprile. Prima di sparire nel nulla, inoltre, la 18enne gli avrebbe detto: "Se non mi faccio sentire per più di 48 ore chiama le forze dell'ordine".

Nonostante la scomparsa della fidanzata, però, il fidanzato non ha avvertito i carabinieri, probabilmente per evitare ritorsioni su di sé e i suoi familiari in Pakistan. Sono state le forze dell'ordine, poi, a rintracciarlo qualche giorno dopo, il 3 maggio. L'inviata di Dritto e Rovescio ha spiegato che la tensione è stata così alta che dopo qualche ora dall'intervista, il ragazzo si è sentito male ed è stato portato via dall'ambulanza.

