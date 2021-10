Fuori dal coro, "spegni": poi la minaccia di un brutale pestaggio. Africani abusivi, aggredita l'inviata Mediaset

06 ottobre 2021 a

a

a

Mario Giordano si è occupato dei cosiddetti ladri di case nella puntata di Fuori dal Coro andata in onda ieri sera su Rete 4. Dunque, ha raccontato diversi episodi di proprietari di case che non possono rientrare nelle proprie abitazioni, perché occupate abusivamente da qualcun altro. E' il caso di Antonio e Graciela, in collegamento con la trasmissione per portare la loro testimonianza. "Lei, operaia disoccupata originaria del Perù, e il marito Antonio col figlio di 8 anni hanno una casa di proprietà a Firenze. Poi qualche anno fa, nel 2018, si sono trasferiti fuori città per lavoro e quindi hanno messo in affitto la loro casa", ha raccontato Giordano.

"Vogliono la sua morte". Complotto in Vaticano per far fuori Beroglio: Giordano svela le identità dei corvi

Da quel momento la coppia ha perso la casa. "Quando Antonio ha trovato un lavoro a Firenze, la famiglia avrebbe voluto ritornare nella sua abitazione", ha proseguito il conduttore. I nuovi inquilini però non glielo avrebbero consentito. E nel frattempo, col contratto scaduto e sfratto esecutivo, gli occupanti avrebbero pure smesso di pagare. "Non hanno alcun titolo per restare in quella casa. Adesso la famiglia di Graciela vive in un soppalco prestato da un amico. A quelli che invece hanno occupato la loro casa non dice niente nessuno, perché in Italia va così", si è lamentato il conduttore.

Sconcertante, poi, come l'inviata di Fuori dal Coro è stata accolta dagli occupanti di origine africana che vivono nell'appartamento di Graciela e Antonio. Nel servizio andato in onda, si vede la giornalista suonare al citofono, dove è anche stato cambiato il nome in "Nagudia Newton". "Spegni", ha minacciato la donna, afferrando la telecamera. "Ridammela", ha urlato a quel punto l'inviata. Ma i due non hanno voluto saperne: "Vuoi filmare? No, non va bene. Ti ho detto di metterla a terra". Alla fine si sente addirittura la giornalista che dice: "Ma non mi dare le botte, mi prendi pure a botte, ma lascia stare".

"Acquistate ma non proteggono". Giordano inchioda Figliuolo: mascherine, occhio alla data

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.