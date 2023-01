Piantedosi, agguato al ministro: "Risarcimento per danni morali"

10 gennaio 2023 a

Il sindaco di Lampedusa chiederà un risarcimento a Matteo Piantedosi. In occasione dell'incontro in prefettura ad Agrigento, Filippo Mannino, ha annunciato la volontà di ottenere un indennizzo. Il motivo? I continui sbarchi. "Chiederò per Lampedusa il risarcimento anche per danni morali. L’isola ha salvato migliaia di migranti nel corso di questi anni. Il risarcimento consiste nel fare subito Lampedusa zona franca. Del resto ci era stato promesso". Già nei giorni scorsi il primo cittadino dell'isola aveva chiesto una task force, ma oggi sembra passare dalle parole ai fatti.

Complice l'hotspot da tempo al collasso. Solo nella giornata di domenica 9 gennaio, il centro di accoglienza è arrivato ad accogliere più di 900 profughi quando invece ne può contenere appena 400. D'altronde lo stesso ministro dell'Interno non ha potuto fare a meno di notare che "Lampedusa è la prima frontiera dell’Europa e se ne fa carico con grande umanità. È una provincia che accoglie oggi complessivamente nei Cas della provincia circa 1250 persone in accoglienza stabile".

E alla richiesta dell'ex esponente del Movimento 5 Stelle sulla task force, Piantedosi replica: "Spero di tornare presto con qualcosa che potrà essere il segno tangibile della discussione avviata oggi". Il titolare del Viminale si dice infatti "molto soddisfatto per l’esito del Comitato che si è appena concluso in Prefettura. Ringrazio il sindaco di Lampedusa e di Agrigento. Sono soddisfatto anche per avere appreso, lo dico con umiltà". Altrettanto fiducioso Mannino, che spera "tanto nell’incontro di oggi, la situazione è diventata insostenibile. Come già chiesto nei giorni scorsi, serve una task force per far fronte all’arrivo incessante di sbarchi nell’Isola. Per fortuna - conclude - Lampedusa resta un’isola magnifica, temiamo però ripercussioni per il settore del turismo"