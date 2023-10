Hamas, la profezia Fallaci e la lezione alla sinistra che giustifica gli estremisti

11 ottobre 2023 a

La lezione dimenticata di Oriana Fallaci. In giorni drammatici in cui la sinistra (non solo italiana) scende in piazza per gridare "Palestina libera", e magari pure "Israele fascista" e "Ora e sempre Intifada", sarebbe utilissimo ricordare le parole della grande giornalista fiorentina".



Quella che tra i primi, con qualche lustro di anticipo sull'orrore dell'11 settembre 2001 e lo spauracchio del terrorismo islamico (quello che la portò a scrivere il suo epitaffio-manifesto, La rabbia e l'orgoglio) aveva messo in guardia l'Occidente sul pericolo del nemico interno, il fondamentalismo musulmano, e la "Crociata alla rovescia" che si stava scatenando contro le democrazie e i nostri valori.





