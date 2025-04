Immigrazione, la svolta: 3.300 rimpatri. FdI: "È solo l'inizio"

Siamo davanti a una svolta sul fronte dei rimpatri. Al Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, è stata presentata una nuova iniziativa mirata al contrasto delle migrazioni irregolari, attraverso il miglioramento e lo sviluppo dei rimpatri volontari assistiti da Algeria, Libia e Tunisia ai Paesi di origine.

Nell’occasione e per sottolineare la stretta collaborazione fra Farnesina e Viminale, era presente anche il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Per il progetto, sviluppato a seguito della missione del sistema italiano di cooperazione in Africa occidentale realizzata nel maggio 2024 su impulso del Ministro Tajani, è stato previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro. Esso verrà realizzato in collaborazione con l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), assicurando la tutela dei migranti, nel rispetto dei diritti umani.