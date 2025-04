Immigrazione, FdI: ai richiedenti asilo spiegare non solo i diritti, ma anche i doveri

Fratelli d'Italia vuole dare una svolta ai criteri per le richieste di asilo degli immigrati. Non solo informazione sui diritti, ma anche su doveri a cui uniformarsi in base alle leggi italiane. Un esempio? Basti pensare al rispetto delle donne. Così i deputati di FdI Sara Kelany e Francesco Filini ha depositato un'iniziativa legislativa che propone di modificare l'articolo 10 del decreto legislativo del 2008, in materia di indicazioni obbligatorie da fornire ai richiedenti protezione internazionale.

Come riporta il Secolo d'Italia, i deputati di FdI propongono di illustrare nell'opuscolo anche "la perseguibilità e punibilità dei fatti illeciti commessi nel territorio dello Stato” e “la revoca della protezione internazionale se il richiedente è sottoposto a procedimento penale per reati di particolare gravità, in caso di condanna per gli stessi reati o se ritenuto pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica”.