Roma, lite in strada: africano uccide un 44enne a coltellate

Nella notte un uomo di 39 anni, di origini senegalesi, è stato ucciso a coltellate in Largo Sperlonga, in zona Grotta Rossa a Roma. La polizia ha fermato un sospettato. Secondo quanto riferito da alcune testimonianze, la vittima, mentre stava litigando con la compagna in strada, è stata aggredita con un coltello. Immediatamente soccorso da personale del 118, è stato trasportato all'ospedale San Pietro dove è deceduto. L'aggressore è stato individuato poco dopo dalla Polizia di Stato. Attualmente è in stato di fermo in questura, dove gli investigatori stanno sentendo anche tre testimoni. Indagini in corso da parte della Squadra mobile in collaborazione con il Distretto Ponte Milvio.

La vittima e la donna erano sposate, ma non coabitavano da tempo. La vittima si sarebbe presentata questa mattina sotto casa di lei per parlarle. Da lì sarebbe scaturita una lite in strada che avrebbe attirato l'attenzione di alcuni testimoni e del presunto responsabile (che conosceva la donna, sono entrambi di Capoverde).