Libero logo
Pace a Gaza
Ilaria Salis
Francesca Albanese
Garlasco

Brescia, blitz al Castello: lo striscione gigante "Remigrazione", è caos

di
Libero logo
sabato 11 ottobre 2025
Brescia, blitz al Castello: lo striscione gigante "Remigrazione", è caos

(Instagram Orgoglio bresciano)

2' di lettura

La parola d'ordine "remigrazione" ha guidato le proteste contro l'immigrazione selvaggia in Gran Bretagna e gran parte dell'Europa. E ora arriva, in maniera eclatante, anche in Italia. A darne testimonianza è la pagina social "Orgoglio bresciano", che pubblica un video su Instagram: "Bliz questa sera in Castello a Brescia", scrive l'account riferendosi a quanto accaduto venerdì sera. "Ore 21:45. Alcuni soggetti non identificati hanno calato dalla torre Coltrina uno striscione e acceso fumogeni". Sullo striscione, enorme, c'è scritto appunto "Remigrazione". Su Facebook il post ha raccolto oltre trecento commenti. Una azione tanto eclatante quanto clamorosa che ha detato in città un certo scalpore.

Dietro alla "provocazione c'è il Comitato Remigrazione e riconquista, nato su iniziativa di diversi movimenti identitari e che ha recentemente presentato una proposta di legge. "Se il progetto di legge sulla Remigrazione verrà approvato sarà una svolta per la Nazione e l'Europa intera. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale che punta a portare il tema al centro del dibattito pubblico e a difendere il futuro delle prossime generazioni", fa sapere il Comitato in una nota, annunciando inoltre che nei prossimi mesi seguiranno nuove azioni su tutto il territorio nazionale e verrà avviata la raccolta firme a sostegno della proposta, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni su quella che viene indicata come una vera e propria priorità nazionale.

Cinque arresti Immigrazione, truffa allo Stato nella gestione dei Cas: arresti in Toscana e Campania

"Kit migratori" Immigrazione clandestina, nove misure cautelari a Torino

Roba da matti Su Rai 3 il film di Open Arms, insorge la Lega

tag
remigrazione
orgoglio bresciano
castello brescia
immigrazione

Cinque arresti Immigrazione, truffa allo Stato nella gestione dei Cas: arresti in Toscana e Campania

"Kit migratori" Immigrazione clandestina, nove misure cautelari a Torino

Roba da matti Su Rai 3 il film di Open Arms, insorge la Lega

ti potrebbero interessare

1400x933

Immigrazione, truffa allo Stato nella gestione dei Cas: arresti in Toscana e Campania

Andrea Carrabino
1920x1080

Immigrazione clandestina, nove misure cautelari a Torino

Redazione
607x349

Su Rai 3 il film di Open Arms, insorge la Lega

Redazione
1400x933

Matteo Salvini, la proposta: "Per gli immigrati un permesso a punti"

Lorenzo Cafarchio