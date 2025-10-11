Brescia, blitz al Castello: lo striscione gigante "Remigrazione", è caos

La parola d'ordine "remigrazione" ha guidato le proteste contro l'immigrazione selvaggia in Gran Bretagna e gran parte dell'Europa. E ora arriva, in maniera eclatante, anche in Italia. A darne testimonianza è la pagina social "Orgoglio bresciano", che pubblica un video su Instagram: "Bliz questa sera in Castello a Brescia", scrive l'account riferendosi a quanto accaduto venerdì sera. "Ore 21:45. Alcuni soggetti non identificati hanno calato dalla torre Coltrina uno striscione e acceso fumogeni". Sullo striscione, enorme, c'è scritto appunto "Remigrazione". Su Facebook il post ha raccolto oltre trecento commenti. Una azione tanto eclatante quanto clamorosa che ha detato in città un certo scalpore.

Dietro alla "provocazione c'è il Comitato Remigrazione e riconquista, nato su iniziativa di diversi movimenti identitari e che ha recentemente presentato una proposta di legge. "Se il progetto di legge sulla Remigrazione verrà approvato sarà una svolta per la Nazione e l'Europa intera. L’iniziativa rientra in una campagna nazionale che punta a portare il tema al centro del dibattito pubblico e a difendere il futuro delle prossime generazioni", fa sapere il Comitato in una nota, annunciando inoltre che nei prossimi mesi seguiranno nuove azioni su tutto il territorio nazionale e verrà avviata la raccolta firme a sostegno della proposta, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e istituzioni su quella che viene indicata come una vera e propria priorità nazionale.