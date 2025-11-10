Immigrazione, l'ultima frontiera dell'invasione di migranti: "Venite a L'Aquila"

Dai barconi ai social. Gli scafisti si sono adeguati ai tempi e fatti digitali, e ora seminano illusioni su TikTok, il colosso cinese dei video che sta diventando un porto virtuale per l’immigrazione clandestina. “Venite, qui sarete accolti e protetti”, dicono i protagonisti di clip girate da pseudo immigrati, dietro i quali si nascondono trafficanti e “trasportatori” di uomini pronti a guadagnare sulle disperazioni altrui.

L’ultima rotta non passa più solo dal mare, ma dallo smartphone. Da Afghanistan, Bangladesh e Pakistan, migliaia di giovani vedono quei filmati e credono che l’Italia sia la terra promessa dove "si ottengono i documenti in pochissimi mesi". Falso, naturalmente. Ma sul web, dove la realtà è un’opinione, la bugia diventa biglietto d’ingresso. Il caso più clamoroso è quello dell’Aquila. Davanti alla prefettura, da settimane, decine di ragazzi aspettano di formalizzare la richiesta di protezione internazionale. Tutti raccontano la stessa storia: "Ci hanno consigliato di venire a L’Aquila" dopo aver visto alcuni video in lingua pashtu che indicano il capoluogo abruzzese come meta facile per ottenere asilo.