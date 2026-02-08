Roma, 22enne egiziano balla brandendo un coltello: denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro hanno denunciato un 22enne egiziano, senza fissa dimora, per porto di armi od oggetti atti a offendere. L'attività d'indagine è stata avviata dopo la pubblicazione, sui social network, di un video in cui il ragazzo veniva ripreso mentre brandiva un coltello a serramanico a ritmo di musica, proprio nei pressi del Colosseo.

Grazie ai successivi accertamenti e alle verifiche tecniche, è stato possibile identificare e denunciare il protagonista del video. Negli ultimi 6 mesi, anche a seguito di controlli con metal detector, i carabinieri hanno denunciato 272 persone - di cui 25 minori e 117 stranieri - sequestrando in totale 420 armi (225 armi bianche e 195 oggetti atti ad offendere) tra coltelli, machete, tirapugni, forbici, pugnali, cavatappi, mazze da baseball, bastoni, punteruoli e martelli.