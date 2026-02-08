Libero logo
Roma, 22enne egiziano balla brandendo un coltello: denunciato

domenica 8 febbraio 2026
1' di lettura

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Centro hanno denunciato un 22enne egiziano, senza fissa dimora, per porto di armi od oggetti atti a offendere. L'attività d'indagine è stata avviata dopo la pubblicazione, sui social network, di un video in cui il ragazzo veniva ripreso mentre brandiva un coltello a serramanico a ritmo di musica, proprio nei pressi del Colosseo.

Grazie ai successivi accertamenti e alle verifiche tecniche, è stato possibile identificare e denunciare il protagonista del video. Negli ultimi 6 mesi, anche a seguito di controlli con metal detector, i carabinieri hanno denunciato 272 persone - di cui 25 minori e 117 stranieri - sequestrando in totale 420 armi (225 armi bianche e 195 oggetti atti ad offendere) tra coltelli, machete, tirapugni, forbici, pugnali, cavatappi, mazze da baseball, bastoni, punteruoli e martelli. 

Intanto il ministero dell’Istruzione e dell’Interno ha firmato una circolare congiunta che consente alle scuole italiane di richiedere l’uso di metal detector agli ingressi degli edifici scolastici in presenza di situazioni di rischio, come episodi di violenza, spaccio di sostanze o bullismo reiterato.

roma

