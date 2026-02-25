Albania, anche la piddina Scarpa lo ammette: i centri funzionano

Certo che quelli del Partito democratico non sono mai contenti! Prima si lamentano perché nei centri in Albania non c’è nessuno e sono uno spreco di soldi pubblici. Poi si lagnano perché negli stessi centri c’è troppa gente e partono con la litania dei trasferimenti coercitivi. Il risultato, o meglio, la notizia, è che i centri in Albania funzionano bene. E questo sta facendo sbroccare la sinistra, che su quei luoghi aveva imbastito una vera e propria campagna mediatica.

L’ultimo attacco, in ordine di tempo, è arrivato dal Tavolo Asilo e Immigrazione e dalla deputata Pd Rachele Scarpa. Ieri e oggi una delegazione si è recata nel centro di Gjader accertando «uno scenario grave e per molti versi paradossale». Cosa avranno mai trovato di così sconvolgente i membri della delegazione? «Il governo scrivono - non solo non sospende i trattenimenti, ma aumenta in modo significativo i trasferimenti forzati dai Cpr italiani verso l’Albania».