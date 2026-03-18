Sea Watch sfida il governo: "Disobbediamo, entriamo a Trapani"

La nave Sea Watch 5 dell’ong tedesca ha deciso di disobbedire all’ordine del Viminale di dirigersi verso Marina di Carrara e fa rotta verso Trapani: "Disobbediamo a questo ordine assurdo e facciamo rotta verso Trapani”. L’ong aveva soccorso decine di migranti su due gommoni in condizioni drammatiche, molti con gravi ustioni da carburante, ipotermia, spossatezza e mal di mare dopo giorni di traversata.

Inizialmente a bordo c’erano circa 100-110 persone. Nove sono state evacuate d’urgenza a Lampedusa, poi il Tribunale dei minori di Palermo, su ricorso della Sea Watch, ha ordinato alla Guardia Costiera di trasbordare su motovedetta 20 minori non accompagnati e tre nuclei familiari con bambini piccoli.