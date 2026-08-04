Immigrazione, tutti i veri numeri da record del governo Meloni

Quello della Spagna, inteso come governo Sanchez, il più progressista d’Europa, modello di Elly Schlein e compagni, è un magico mondo dove più fallisci e più ti senti in diritto di dare lezioni e impartire morali. E così il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, parlando alla tv pubblica Tve, ha detto che «ci sono stati governi che non sono stati all’altezza e il governo italiano è stato uno di questi». Si riferiva, pensate un po’, alla gestione dell’immigrazione.
Alla luce di Ceuta, sembra una barzelletta. Invece è la realtà. Ed ecco il Pd, campione di anti-italianità, subito a baciare l’espadrillas. «Il ministro spagnolo dice una sacrosanta verità: purtroppo il governo italiano non è stato all’altezza della gestione del fenomeno migratorio in questi anni», sentenzia Piero De Luca, capogruppo dem in Commissione Affari Europei alla Camera. E pensare che grazie al suo partito - era il 2016, governo Renzi - si registrò il record di clandestini sbarcati sulle nostre coste: 181.436.
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UN’ALTRA MUSICA
Poi, per fortuna, restituendo agli italiani la possibilità di votare dopo quella sfilza di governi decisi nei palazzi romani e non nelle urne, la musica è cambiata. Col governo Meloni gli sbarchi si sono dimezzati e, soprattutto, i rimpatri sono raddoppiati. Ma andiamo con ordine. Da gennaio a oggi sono 16.666 i migranti approdati in Italia, ovvero il 55 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
Nel 2025, ultimo anno pieno di centrodestra, sono stati 66.316 gli extracomunitari sbarcati: il 37 per cento in meno rispetto al 2022, ultimo anno del governo Draghi. Un trend molto positivo anche sul fronte dei rimpatri, visto e considerato che da gennaio al 30 luglio sono stati rispediti al proprio Paese 5.081 stranieri (4.386 espulsioni forzate e 695 volontarie assistite), il 31 per cento in più rispetto ai primi sette mesi dell’anno scorso. Prendendo come riferimento l’intero anno 2025 si registra addirittura un +18,7 per cento rispetto al 2024, un +52 per cento rispetto al 2022 e un +62 per cento rispetto al 2021 (in questi ultimi due anni governava l’ammucchiata per Draghi). Di più. Nel 2025 è stato espulso il 10,2 per cento degli extracomunitari sbarcati in Italia, ben sei punti percentuali in più rispetto al 2022.
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RISPOSTA ITALIANA
Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ci ha tenuto a rispondere al collega spagnolo spiegando che «questi numeri sono il frutto di un duro lavoro, di accordi bilaterali con otto Paesi di origine e transito che oggi promuovono flussi migratori regolari e contrastano il traffico di esseri umani, e infatti il nuovo Patto Ue su asilo e migrazione ha una marcata impronta italiana nel solco dell'insegnamento di Silvio Berlusconi. La Lega ha bacchettato Sanchez e i socialisti spagnoli ed europei, spiegando che «chi oggi punta il dito contro il nostro Paese è lo stesso governo che si è reso complice di un’immigrazione di massa che sta provocando enormi danni alla Spagna e a tutto il continente» e augurandosi «che questo problema venga presto risolto democraticamente dal voto dei cittadini spagnoli: l’amico Santiago Abascal e gli amici di Vox, alleati della Lega in Europa, metteranno fine a un’immigrazione di massa voluta e organizzata». Galeazzo Bignami, capogruppo di Fdi alla Camera, ha punzecchiato il governo spagnolo: «Se proprio volessero essere “solidali”, potrebbero cominciare a prendersi i migranti irregolari trasportati dalle loro imbarcazioni».