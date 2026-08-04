Immigrazione, tutti i veri numeri da record del governo Meloni

Quello della Spagna, inteso come governo Sanchez, il più progressista d’Europa, modello di Elly Schlein e compagni, è un magico mondo dove più fallisci e più ti senti in diritto di dare lezioni e impartire morali. E così il ministro degli esteri spagnolo, José Manuel Albares, parlando alla tv pubblica Tve, ha detto che «ci sono stati governi che non sono stati all’altezza e il governo italiano è stato uno di questi». Si riferiva, pensate un po’, alla gestione dell’immigrazione.

Alla luce di Ceuta, sembra una barzelletta. Invece è la realtà. Ed ecco il Pd, campione di anti-italianità, subito a baciare l’espadrillas. «Il ministro spagnolo dice una sacrosanta verità: purtroppo il governo italiano non è stato all’altezza della gestione del fenomeno migratorio in questi anni», sentenzia Piero De Luca, capogruppo dem in Commissione Affari Europei alla Camera. E pensare che grazie al suo partito - era il 2016, governo Renzi - si registrò il record di clandestini sbarcati sulle nostre coste: 181.436.