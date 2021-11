Selvaggia Lucarelli aggredita, Vittorio Feltri definitivo: "Quel no-vax si merita uno sputo in faccia"

22 novembre 2021 a

Vittorio Feltri si scaglia contro i manifestanti no vax e no green pass che a Roma al Circo Massimo hanno menato e insultato Selvaggia Lucarelli che ha denunciato tutto in un post pubblicato sul suo profilo Twitter con tanto di video. "Aggredire Selvaggia Lucarelli perché è pro vax è un atto di coraggiosa viltà", scrive il direttore editoriale di Libero sempre su Twitter. Quindi, affonda Feltri: "Chi lo ha compiuto merita uno sputo in faccia".

E chi ha compiuto quel gesto ha già un nome e cognome: si tratta di Roberto Di Blasio. L'uomo ha già una denuncia a piede libero per aver violato in passato la quarantena. Di Blasio è un sessantenne insegnante di pugilato, residente nella provincia a nord di Roma. Nel marzo del 2020 era stato raggiunto dai militari a seguito della segnalazione di alcuni cittadini. Risultato positivo al Covid, l'uomo aveva comunque violato l'obbligo di quarantena, uscendo di casa per fare la spesa in un negozio di alimentari, invece di delegare qualcun altro e di chiudersi in casa come hanno fatto tutti gli altri. Molto conosciuto nel comune dove risiedeva sono stati propri alcuni conoscenti a notarlo in strada e a segnalare la presenza.

Di Blasio è comunque conosciuto alle forze dell'ordine anche per aver partecipato a diverse piazze no green pass a Roma, tra le quali, l'ultima, quella appunto di sabato scorso 20 novembre, che si è svolta al Circo Massimo contro la certificazione verde, durante la quale ci sono state alcune tensioni e l'aggressione alla Lucarelli. A denunciarlo è stata la stessa giornalista che ha raccontato l'accaduto: "Sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere ‘perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)".

