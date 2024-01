Per Elsa Fornero è immorale parlare di tagli alle tasse (e scorda i suoi disastri al governo)

13 gennaio 2024 a

Da buona moralista che è, Elsa Fornero ritiene "amorale parlare di abbassare le tasse". Il motivo è chiaro: "Il debito pubblico è troppo alto e non lo consente". Peccato però che la professoressa sia dotata di una doppia morale. Ossia, affonda Pietro Senaldi, un escamotage con cui i moralisti non si sentono mai in contraddizione con loro stessi né ipocriti, benché razzolino diversamente da come predicano. Basti pensare che la signora Fornero con la sua riforma delle pensioni ha lasciato per un paio d’anni trecentomila esodati senza stipendio né assegno previdenziale.