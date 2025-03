Deutsche Bank, clamoroso piano di tagli: tremano la più grande banca tedesca (e la Germania)

19 marzo 2025 a

Una Germania sempre più in crisi. Dopo i colpi da ko subiti dal mercato dell'auto, ecco che la crisi, in parte arriva fino al settore bancario. Deutsche Bank infatti ha fatto sapere di prevedere una riduzione del numero delle sue filiali e di tagliare circa 2.000 posti di lavoro nel 2025. Il ceo della banca tedesca, Christian Sewing, ha parlato di un "numero significativo" di filiali che saranno chiuse, come riporta Bild. I costi per la riduzione dei posti di lavoro sono già stati previsti, ha affermato Sewing durante una conferenza organizzata da Morgan Stanley. Negli ultimi anni Deutsche Bank ha già chiuso numerose filiali per ridurre i costi e ha annunciato ulteriori riduzioni.

Si torna a parlare di Deutsche Bank per la seconda volta in una settimana, dopo lo strano caso del dipendente che guadagna il doppio del ceo. Il dipendente più pagato della banca tedesca potrebbe infatti guadagnare fino a 18 milioni di euro relativamente alle retribuzioni per il 2024, quasi il doppio dell'amministratore delegato Christian Sewing, in quanto il più grande istituto di credito tedesco ha aumentato i bonus in seguito all'impennata degli utili dell'investment banking.

Come riportato dal Financial Times, il numero di dipendenti che guadagnano più di 1 milione di euro è balzato del 28 percento a 647 nel 2024, rispetto ai 505 dell'anno precedente. L'aumento è stato alimentato da un aumento del 78 percento degli utili ante imposte nella divisione di investment banking, dove la retribuzione variabile legata alle performance costituisce una quota maggiore della retribuzione totale. Il montepremi complessivo della banca è aumentato del 25%, arrivando a 2,5 miliardi di euro, il livello più alto dal 2014, mentre gli stipendi totali sono aumentati solo dell'8%, arrivando a 11,1 miliardi di euro, con l'organico rimasto stabile.