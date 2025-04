Dazi, Borse sotto pressione: come salvarsi nella tempesta

E il sesto giorno si riposò. Lo so la citazione biblica è errata, ma lo è volutamente, perché io non mi riferisco al Dio cristiano, ma al tempio del dio pagano, Wall Street, dove da alcuni giorni l’Orso sta facendo una strage di piccoli e grandi investitori. Sono passati sei giorni dal momento dell’annuncio dei dazi (weekend compreso) e dopo tre sedute di dolorosi ribassi in borsa, ecco che è arrivato il rimbalzo! Si sono fermati a cinque giorni di lavoro anziché sei perché si sa, la borsa anticipa sempre, e anticipa anche il Principale, l’uomo che ci guarda da lassù, perché a Wall Street abitano entità superiori agli dei, Tom Wolfe li chiamava i «Dominatori dell’Universo» e in effetti quello che è accaduto negli ultimi giorni è stato un falò delle vanità.

Hanno perso soldi tutti, i “piccoli” e i grandi, e moralmente per i grandi è andata peggio, perché dopo le pessime figure rimediate nel 2016 quando urlavano «se vince Trump le borse crolleranno», questa volta facendo mea culpa si sono messi in scia a The Donald, sostenendolo con il “Trump Trade”, una mia amica avrebbe detto: hanno seguito “il ciuffo” e non si sono accorti o non hanno voluto vedere la minaccia dei dazi che Trump ha messo in pratica come una medicina per gli squilibri da riordinare. Squilibri che in borsa erano presenti ben prima di Trump, nel novembre dell’anno scorso, dopo le elezione l’economista Lorenzo Codogno scrisse un testo dal titolo “I mercati sono miopi”.

CONTA DELLE PERDITE

Ora terminata la prima grande battaglia si fa la conta delle perdite: 9.600 miliardi persi in tutto il mondo, 2.000 miliardi solo in Europa. Federico Fubini, giornalista economico tra i più seguiti, porta al programma L’aria che tira le sue slide che fotografano un’ecatombe: Elon Musk da questo ribasso ha perso 130 miliardi, Bezos 45 miliardi, elenco a cui aggiungo i 28,18 miliardi persi da Mark Zuckerberg, i 42,1 di Larry Ellison, i 34,6 di Larry Page, i 32,2 di Sergey Brin, figure di spicco della Silicon Valley. Ritornando a Fubini nella sua slide è presente anche Warren Buffett l’unico che tra i grandi ha guadagnato da questa crisi, la grafica dice ben 12 miliardi, e l’unico tra i grandi, sempre secondo Fubini, a non aver partecipato alla cerimonia di insediamento. Come a dire, si è dissociato da Trump e così ha guadagnato. Un’equazione che ha poco senso, visto che Warren Buffett ha sempre avuto come unica bussola il valore reale delle aziende su cui decide di investire, una delle poche volte a cui si è avvicinato alla politica è stato nel 2009 nel bel mezzo della Grande Crisi, decidendo di appoggiare l’amministrazione Obama attraverso l’acquisto di prodotti e azioni Goldman Sachs ma ricevendo in cambio forti garanzie, e lo fece perché era un affare.