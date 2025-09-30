Turismo, crea ricchezza e celebra il made in Italy

Ieri, a Roma, è iniziato il Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC), alla presenza del premier, Giorgia Meloni, e del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. «La prima volta del WTTC Global Summit in Italia è un riconoscimento alla forza, al prestigio del nostro settore turistico, ma anche una presa d’atto dell’impegno di questo Governo nel supportare una delle industrie più dinamiche del mondo e più strategiche, più preziose per l’economia italiana» ha detto il presidente del Consiglio, «voglio ringraziare il ministro Santanchè per il lavoro costante, efficace, a supporto del settore, che sta portando avanti. Il turismo è uno straordinario generatore di ricchezza, il 13% del Pil per quello che riguarda l’Italia, ma il suo valore va ben al di là del lato strettamente economico. Perché il turismo racconta ciò che sappiamo far meglio, ci consente di promuovere i nostri valori, descrive e rilancia il nostro stile di vita. Il turismo» ha poi aggiunto il premier, «è uno degli strumenti con cui il popolo italiano parla al mondo dell’Italia, la fa conoscere e la rende così ammirata».

A fargli eco è poi stato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè: «Oggi non solo celebriamo il turismo, italiano e mondiale» ha detto il ministro, «oggi siamo qui a ribadire quanto le relazioni internazionali sono fondamentali per lo sviluppo del turismo e per le partnership, per la condivisione di una visione che ci porterà lontano e ci farà arrivare a traguardi che nessuno di noi da solo potrebbe raggiungere. Siamo un Governo che facilita gli investimenti mettendo a disposizione tutti gli strumenti necessari. Insomma» ha poi concluso Santanchè, «siamo al fianco di chi crea lavoro e siamo pronti per questo meraviglioso viaggio, definendo le migliori condizioni per far prosperare le aziende e l’intera industria turistica nazionale».