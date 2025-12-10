Superbonus, quali condomini vengono stangati: M5s, l'ultimo disastro

Scattano i controlli sul Superbonus. Nel mirino dell’Agenzia delle Entrate gli stati di avanzamento dei lavori, ma anche le discrepanze sui materiali impiegati, sui costi dichiarati e sulla conformità delle opere alle norme vigenti. E in alcuni casi le eventuali responsabilità non ricadono solo su tecnici e imprese che hanno svolto i lavori, ma possono coinvolgere anche i condomìni e i singoli cittadini che con i loro voti hanno approvato i lavori in assemblea o che ne hanno beneficiato.

Questo non riguarda solo i furbetti, dato che interessa anche chi ha agito in buona fede. Questi ultimi - come per i primi - rischiano di trovarsi a dover restituire quanto ottenuto sotto forma di bonus, con l’aggiunta di sanzioni e interessi. A preoccupare sono i numeri potenziali di questo fenomeno. In base all'ultimo report di Enea - citato da Sole 24 Ore -, si tratta di migliaia condomini: l'ex 110 per cento, infatti, ha coinvolto esattamente 138.719 edifici condominiali.