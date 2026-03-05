Superbonus, una valanga di lettere in arrivo: chi rischia la stangata

L’Agenzia delle Entrate sta inviando 200.000 lettere di compliance nel biennio 2026-2027 (e oltre), di cui oltre un terzo (circa 70.000) dedicate ai bonus edilizi, con particolare attenzione al Superbonus 110% .Il focus principale è il mancato aggiornamento della rendita catastale dopo interventi di ristrutturazione che hanno aumentato il valore dell’immobile. Gli edifici coinvolti dal Superbonus superano i 500.000, ma le lettere colpiscono solo i casi di incongruenza evidente: circa 20.000 nel 2026 e oltre 50.000 nel 2027 per i bonus edilizi.

Queste lettere non sono sanzioni immediate, ma inviti “amichevoli” a regolarizzare spontaneamente la posizione (presentando la variazione catastale via DOCFA entro 30 giorni dalla fine lavori, se dovuta). In caso di omessa o tardiva comunicazione, le sanzioni vanno da 1.032 a 8.264 euro, a seconda del ritardo e dell’impatto. L’approccio iniziale è soft, con sanzioni ridotte per il ravvedimento; poi diventerà più severo.L’obiettivo è allineare i dati catastali (che influenzano IMU, imposte locali e valore fiscale) ai reali miglioramenti, evitando abusi. Chi riceve la lettera deve verificare con un tecnico se l’aggiornamento era obbligatorio e, se sì, procedere per evitare accertamenti più pesanti.