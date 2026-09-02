Benzina annacquata? Ecco come puoi ottenere il risarcimento

Non sono pochi i casi di benzina "annacquata". E a volte non basta il comportamento dell'auto - che una volta fatto rifornimento perde potenza e si spegne - per dimostrare di essere incappati in un vero e proprio inganno. La presenza di acqua o di altre sostanze all'interno del serbatoio deve infatti essere verificata tecnicamente e, se si vuole chiedere un risarcimento, è fondamentale conservare le prove del rifornimento e del successivo guasto. In ogni caso, spiega Brocardi.it, "alcuni sintomi possono però comparire poco dopo aver fatto il pieno". Tra questi:

difficoltà nell'avviamento;

funzionamento irregolare del motore;

vuoti durante l'accelerazione;

perdita di potenza;

strattoni;

spegnimenti improvvisi;

accensione della spia motore;

consumi anomali;

rumori o vibrazioni insolite.

Nel caso in cui ci si accorge della fregatura, è essenziale avere lo scontrino del rifornimento. Questo consente di dimostrare dove, quando e quanto carburante è stato acquistato. È utile conservare anche la ricevuta del pagamento elettronico e qualsiasi altro documento che possa collegare il rifornimento al veicolo. Anche il carburante presente nel serbatoio può rappresentare una prova importante.