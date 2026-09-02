Benzina annacquata? Ecco come puoi ottenere il risarcimento

Non sono pochi i casi di benzina "annacquata". E a volte non basta il comportamento dell'auto - che una volta fatto rifornimento perde potenza e si spegne - per dimostrare di essere incappati in un vero e proprio inganno. La presenza di acqua o di altre sostanze all'interno del serbatoio deve infatti essere verificata tecnicamente e, se si vuole chiedere un risarcimento, è fondamentale conservare le prove del rifornimento e del successivo guasto. In ogni caso, spiega Brocardi.it, "alcuni sintomi possono però comparire poco dopo aver fatto il pieno". Tra questi:
difficoltà nell'avviamento;
funzionamento irregolare del motore;
vuoti durante l'accelerazione;
perdita di potenza;
strattoni;
spegnimenti improvvisi;
accensione della spia motore;
consumi anomali;
rumori o vibrazioni insolite.
Nel caso in cui ci si accorge della fregatura, è essenziale avere lo scontrino del rifornimento. Questo consente di dimostrare dove, quando e quanto carburante è stato acquistato. È utile conservare anche la ricevuta del pagamento elettronico e qualsiasi altro documento che possa collegare il rifornimento al veicolo. Anche il carburante presente nel serbatoio può rappresentare una prova importante.
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Se si sospetta una contaminazione, è importante evitare di far eliminare il carburante senza aver prima valutato come documentare tecnicamente il problema.
L'officina dovrebbe poi documentare il problema riscontrato e, quando possibile, indicare la presenza di acqua o altre impurità nel carburante e gli eventuali componenti danneggiati. Ecco allora che per ottenere un risarcimento serve una ricostruzione precisa di quanto accaduto, conservando la documentazione circa: rifornimento → comparsa del problema → soccorso → verifica del carburante → diagnosi dell'officina → eventuale riparazione.