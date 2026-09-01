Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Superbonus, la sentenza-choc: chi lo incassa lo stesso

di
Libero logo
martedì 1 settembre 2026
Superbonus, la sentenza-choc: chi lo incassa lo stesso

2' di lettura

Il diritto dei professionisti al compenso non è subordinato al buon esito della cessione del credito. Se tale risultato non è previsto nell'incarico. Come riporta Italia Oggi, l’aspettativa del committente di realizzare i lavori a costo zero o ridotto grazie alla monetizzazione dei bonus fiscali, se non è stata elevata a condizione contrattuale, resta estranea al rapporto con il tecnico. Quindi, la mancata cessione del credito non costituisce, di per sé, neppure un’impossibilità sopravvenuta o una causa di forza maggiore che consenta di sospendere il pagamento della parcella.

Questo è in sintesi cò che emerge da due decisioni per mezzo delle quali i Tribunali di Monza e Roma hanno affrontato il problema dei compensi professionali maturati nell’ambito di interventi Superbonus per i quali la prevista monetizzazione dei crediti fiscali non si era concretizzata. Per quanto riguarda il caso di Monza, i committenti si erano opposti ai decreti ingiuntivi ottenuti da un ingegnere e da un architetto. Al centro della diatriba c'era la tesi secondo cui l’affidamento degli incarichi sarebbe stato strettamente collegato alla possibilità di realizzare l’intervento attraverso il Superbonus 110%. Oltre alla cessione dei relativi crediti fiscali. Stando alla versione dei proprietari, senza l’accesso all’agevolazione e alla cessione del credito non avrebbero affidato gli incarichi e le parcelle dei professionisti avrebbero dovuto trovare copertura proprio attraverso i benefici fiscali. Perciò è sorta la contestazione dei compensi e quindi una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per 400mila euro.

Superbonus, il confronto choc con le baby pensioni: "Il più grande disastro economico"

"Secondo le più recenti stime del MEF, il costo del Superbonus ha superato i 174 miliardi di euro: quasi cin...

Ma il Tribunale ha distinto diritto alle agevolazioni fiscali dalla modalità attraverso la quale il committente confidava di monetizzarle. Il motivo? Dai documenti non emergeva alcun impegno dei professionisti a ottenere dalle banche la cessione del credito. Da escludersi, quindi, che il diritto al compenso fosse condizionato all'esito positivo della cessione del credito. Stesso discorso anche per il Tribunale di Roma. Come per Monza, la controversia riguardava prestazioni professionali di studio di fattibilità, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per un intervento Superbonus.

Il conto finale di Conte: 174 miliardi dal Superbonus

Centotrentadue miliardi e spiccioli. Ecco il conto, per difetto, del superbonus fiscale. Sono i dati del ministero dell&...
tag
superbonus

Conte resti all'opposizione che è meglio

numeri alla mano Il conto finale di Conte: 174 miliardi dal Superbonus

Numeri impressionanti Superbonus, il confronto choc con le baby pensioni: "Il più grande disastro economico"

ti potrebbero interessare

Nvidia fa sognare ma la nuova Fed ci rovina le notti

Nvidia fa sognare ma la nuova Fed ci rovina le notti

Buddy Fox
Industria, attrattività e sburocratizzazione. Tre vie per la crescita

Industria, attrattività e sburocratizzazione. Tre vie per la crescita

Bruno Villois
Sugli investimenti Roma sorpassa Parigi

Sugli investimenti Roma sorpassa Parigi

Sandro Iacometti
Pensioni, ecco chi rischia di perderle

Pensioni, ecco chi rischia di perderle

Ignazio Stagno