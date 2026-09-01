Superbonus, la sentenza-choc: chi lo incassa lo stesso

Il diritto dei professionisti al compenso non è subordinato al buon esito della cessione del credito. Se tale risultato non è previsto nell'incarico. Come riporta Italia Oggi, l’aspettativa del committente di realizzare i lavori a costo zero o ridotto grazie alla monetizzazione dei bonus fiscali, se non è stata elevata a condizione contrattuale, resta estranea al rapporto con il tecnico. Quindi, la mancata cessione del credito non costituisce, di per sé, neppure un’impossibilità sopravvenuta o una causa di forza maggiore che consenta di sospendere il pagamento della parcella.

Questo è in sintesi cò che emerge da due decisioni per mezzo delle quali i Tribunali di Monza e Roma hanno affrontato il problema dei compensi professionali maturati nell’ambito di interventi Superbonus per i quali la prevista monetizzazione dei crediti fiscali non si era concretizzata. Per quanto riguarda il caso di Monza, i committenti si erano opposti ai decreti ingiuntivi ottenuti da un ingegnere e da un architetto. Al centro della diatriba c'era la tesi secondo cui l’affidamento degli incarichi sarebbe stato strettamente collegato alla possibilità di realizzare l’intervento attraverso il Superbonus 110%. Oltre alla cessione dei relativi crediti fiscali. Stando alla versione dei proprietari, senza l’accesso all’agevolazione e alla cessione del credito non avrebbero affidato gli incarichi e le parcelle dei professionisti avrebbero dovuto trovare copertura proprio attraverso i benefici fiscali. Perciò è sorta la contestazione dei compensi e quindi una domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per 400mila euro.