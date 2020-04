Harry e Meghan Markle cancellano il loro passato: "Mai più", lettera di fuoco ai tabloid inglesi

20 aprile 2020 a

Il principe Harry e Meghan Markle non parleranno più con i tabloid inglesi per nessun motivo al mondo. Il rapporto con la stampa degli ormai ex membri della famiglia reale era logorato da tempo, adesso la spaccatura è stata sancita in maniera definitiva ed ufficiale: Harry e Meghan hanno inviato una lettera ai direttori di Sun, Daily Mail, Mirror ed Express per comunicar loro che non risponderanno più alle domande dei giornalisti. D’ora in avanti attueranno una politica di “zero engagement”, salvo continuare a fargli causa quando riterranno opportuno. In un attacco durissimo, i duchi del Sussex - freschi del trasloco a Los Angeles - hanno scritto che non intendo più “offrirsi come moneta per un’economia di clickbait e distorsione” e hanno accusato i tabloid di diffondere “storie distorte, false o irragionevolmente invadenti”.

